印度警告莫再違反停火 巴基斯坦否認未遵守協議
印度高級軍官說，軍方今天向巴基斯坦發送「熱線訊息」，告知停火協議遭到違反，若再次發生，印度將作出回應；巴基斯坦軍方則否認有任何違反協議的舉動。
印巴雙方昨晚互相指責對方先違反停火協議，兩國脆弱的停火今天似乎還在維持。
巴基斯坦空軍和海軍代表舉行記者會，軍方發言人在會中表示：「巴基斯坦軍隊或武裝部隊都未違反停火協議。」
路透社報導，印度與巴基斯坦這兩個擁有核武的國家經過4天激烈交戰，昨天宣布停火。雙方在這場近30年來最嚴重的爭鬥中，互相以飛彈及無人機攻擊對方的軍事設施，造成近70人死亡。
印度中將蓋伊（Rajiv Ghai）在記者會中談及停火協議時說：「有時候，這些諒解需要時間才能得到成果，在現場顯現出來…（印度）武裝部隊（昨天）處於非常高度戒備情況，並將繼續保持這種狀態。」
他說，巴基斯坦方面昨天下午打電話給他，提議兩國「停止敵對行動」，並急切要求停火。
巴基斯坦外交部昨晚表示，巴國遵守停火協議，並指責印度違反協議。
美國總統川普昨天宣布印巴同意停火，還說是在華府調解的談判下達成。
印度堅稱，與巴基斯坦的爭端必須由兩國直接解決，拒絕任何第3方介入。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言