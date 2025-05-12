快訊

美中會談聯合聲明出爐 美對中關稅從145%下調至30%

男騎機車北宜過彎失控飛墜3公尺邊坡 全身擦挫傷撿回一命

印度警告莫再違反停火 巴基斯坦否認未遵守協議

中央社／ 新德里/穆薩法拉巴德11日綜合外電報導

印度高級軍官說，軍方今天向巴基斯坦發送「熱線訊息」，告知停火協議遭到違反，若再次發生，印度將作出回應；巴基斯坦軍方則否認有任何違反協議的舉動。

印巴雙方昨晚互相指責對方先違反停火協議，兩國脆弱的停火今天似乎還在維持。

巴基斯坦空軍和海軍代表舉行記者會，軍方發言人在會中表示：「巴基斯坦軍隊或武裝部隊都未違反停火協議。」

路透社報導，印度與巴基斯坦這兩個擁有核武的國家經過4天激烈交戰，昨天宣布停火。雙方在這場近30年來最嚴重的爭鬥中，互相以飛彈及無人機攻擊對方的軍事設施，造成近70人死亡。

印度中將蓋伊（Rajiv Ghai）在記者會中談及停火協議時說：「有時候，這些諒解需要時間才能得到成果，在現場顯現出來…（印度）武裝部隊（昨天）處於非常高度戒備情況，並將繼續保持這種狀態。」

他說，巴基斯坦方面昨天下午打電話給他，提議兩國「停止敵對行動」，並急切要求停火。

巴基斯坦外交部昨晚表示，巴國遵守停火協議，並指責印度違反協議。

美國總統川普昨天宣布印巴同意停火，還說是在華府調解的談判下達成。

印度堅稱，與巴基斯坦的爭端必須由兩國直接解決，拒絕任何第3方介入。

印度 巴基斯坦

延伸閱讀

大陸網紅改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」火爆全球 印度抗議

強化印度布局 中信銀卡圖帕克姆分行緊貼台商聚落

印巴喊停火 邊境居民仍恐慌性囤糧囤藥、暫住地堡

印巴同意停火後…克什米爾又傳爆炸聲 雙方互控違反協議

相關新聞

巴國殲10「A射B導」 實戰奏效 專家：反制擊殺 台無優勢

印巴衝突中，巴基斯坦宣稱以解放軍殲10C戰機，發射霹靂15長程飛彈，擊落印度「飆風」(Rafale)戰機。專家警告，台灣...

大陸網紅改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」火爆全球 印度抗議

5月7日印巴空戰，印度被巴基斯坦擊落6架戰機，巴方無一架被擊落，創下戰績0：6。大陸網紅「豪哥哥」改編印度傳統神曲成「剛...

空戰逼近巴國核武中樞 美急介入

紐約時報報導，美國政府本來不願意介入干預印度與巴基斯坦衝突，但隨著印巴陷入激烈空戰，空襲行動一度逼近巴國核武指揮部「戰略...

印巴維持脆弱停火 一度互控違規

印度與巴基斯坦經歷四天激烈交火，十日達成停火協議。印巴一度互控對方違反停火協議，但兩國十一日大致維持脆弱的停火，美國總統...

美原本不願干預！紐時曝介入印、巴調停原因 巴基斯坦總理感謝川普

印度與巴基斯坦10日在美國施壓下達成停火，紐時分析，巴基斯坦負責核武的安全單位附近遭空襲，令美方憂心衝突恐引爆核戰，使其...

夜間交戰數小時…印、巴維持脆弱停火 川普盼協助解決克什米爾爭議

擁有核武的印度與巴基斯坦於夜間交戰數小時後，兩個鄰國今天維持彼此之間脆弱的停火。同時，美國總統川普表示，將努力為印巴的克...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。