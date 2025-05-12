印度警告莫再違反停火 巴基斯坦否認未遵守協議

印度高級軍官說，軍方今天向巴基斯坦發送「熱線訊息」，告知停火協議遭到違反，若再次發生，印度將作出回應；巴基斯坦軍方則否認有任何違反協議的舉動。

印巴雙方昨晚互相指責對方先違反停火協議，兩國脆弱的停火今天似乎還在維持。

巴基斯坦空軍和海軍代表舉行記者會，軍方發言人在會中表示：「巴基斯坦軍隊或武裝部隊都未違反停火協議。」

路透社報導，印度與巴基斯坦這兩個擁有核武的國家經過4天激烈交戰，昨天宣布停火。雙方在這場近30年來最嚴重的爭鬥中，互相以飛彈及無人機攻擊對方的軍事設施，造成近70人死亡。

印度中將蓋伊（Rajiv Ghai）在記者會中談及停火協議時說：「有時候，這些諒解需要時間才能得到成果，在現場顯現出來…（印度）武裝部隊（昨天）處於非常高度戒備情況，並將繼續保持這種狀態。」

他說，巴基斯坦方面昨天下午打電話給他，提議兩國「停止敵對行動」，並急切要求停火。

巴基斯坦外交部昨晚表示，巴國遵守停火協議，並指責印度違反協議。

美國總統川普昨天宣布印巴同意停火，還說是在華府調解的談判下達成。

印度堅稱，與巴基斯坦的爭端必須由兩國直接解決，拒絕任何第3方介入。