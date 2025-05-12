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印巴停火 克什米爾巴控區居民返回家園

中央社／ 巴基斯坦查科蒂11日綜合外電報導

不安的平靜今天籠罩克什米爾巴控區的村莊，家家戶戶都回到了自己的床上，但仍不忘將防空洞物資備齊。

法新社報導，在美國施壓和外交努力下，印度巴基斯坦10日達成停火協議。宣布停火前，雙方激戰4天，造成60多人死亡。

克什米爾是兩國敵對行動核心，也是傷亡最慘重的地區，那是以穆斯林為主的山區，印巴都聲稱對其擁有全部主權。

在高度軍事化的印巴控制線（Line of Control）巴基斯坦一側，飽受數十年零星交火之苦的家庭開始返回家園，暫時能有片刻安寧。

查科蒂（Chakothi）居民卡拉汗（Kala Khan）說：「我對印度完全沒有信心，我相信他們會再次發動攻擊。對於居住在該地區的居民來說，在家附近建造防空洞至關重要。」

查科蒂俯瞰著分隔雙方的尼勒姆河（NeelumRiver），從那裡可以看到印度的軍事哨所。

他一家8口人晚上以及白天部分時間都躲在兩座防空洞50.8公分厚的混凝土屋頂下。

他回憶過去幾天的情況表示：「每當印度發動砲擊，我都會帶家人進去防空洞。我們在裡面放了床墊、麵粉、米和其他食品，甚至還有一些貴重物品。」

據該地區一位行政官員介紹，已沿著印巴控制線建造1000多個防空洞，其中約1/3由政府修建，以保護平民免受印度砲擊。

印度 巴基斯坦

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