大陸網紅改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」火爆全球 印度抗議

5月7日印巴空戰，印度被巴基斯坦擊落6架戰機，巴方無一架被擊落，創下戰績0：6。大陸網紅「豪哥哥」改編印度傳統神曲成「剛買的飛機被打啦」，一夕爆紅全球，外網播放破億，印度網友氣炸反手舉報，成為國際爭議事件。

巴方宣稱，印度引進最先進的法國陣風（飆風）戰機被巴空軍擊落3架，以及另三架戰機（包括1架無人機），印度迄今並未否認，美國官員已證實至少有2架飆風戰機被中國製的殲10C以PL-15空對空飛彈擊落。

印巴衝突擴大，全世界的人都在關注情況，本該是嚴肅的一件事，結果一則「戲謔」、「惡搞」的視頻橫空出世，直接引爆全網。

綜合陸媒報導，大陸網紅「豪哥哥」團隊反應速度驚人，5月8日就改編印度傳統神曲《Tunak Tunak Tun》，歌詞出現「剛買的飛機被打啦！」，「90億（人民幣）都白花」，「網上到處都在發，他們笑掉大牙」，「這次丟人丟大啦」等一系列直白的歌詞。

視頻畫面裡，「豪哥哥」團隊穿著印度服飾，面部塗黑，用誇張的散裝印度口音演唱，洗腦的旋律和直白的歌詞諷刺度直接拉滿，浮誇的妝容和舞姿給人以強烈而荒誕的喜劇效果。

視頻一出，直接引爆全網，上線兩小時即獲85萬點贊、28萬轉發，不僅上了大陸國內熱搜，還傳到了外網，此曲的熱度在外網節節攀升，三天來外網傳播被翻譯為英語、土耳其語等多個版本，在TikTok等平台播放量破億，還有外國網友進行模仿和二次創作，全世界的網路平台都在轉發、模仿、翻唱，此外還有正經國際媒體進行報導。

印度網友本來就傷心難過，一看這視頻舉報，要求全平台封禁內容並威脅外交抗議，他們認為「豪哥哥」的視頻是在「醜化印度文化」，不僅印度網友氣得跳腳，印度官方媒體也指責中國網紅「豪哥哥」。

多數網友稱，影音世界就是搞笑嘲諷，沒什麼大不了的，尤其中印關係不好，大陸民間自然一面倒支持巴基斯坦。網紅「豪哥哥」此前也曾因模仿印度神曲引發爭議，一度遭到印度媒體點名批評，甚至被告上聯合國。

中印關係緊張，反倒是中巴官方關係是「鐵桿盟友」，尤其這次中國提供的殲10C戰機為巴基斯坦立下大功，5月10日，巴基斯坦總理夏巴茲．謝里夫在慶祝巴印達成停火協議的全國講話中，就著重感謝中國的支持。

他說，「對於我今天的這場演講而言，如果我不提及我非常親密、極其值得信賴的摯友─中國，那麼我的演講就是不完整的。我打從心底想要表達我的感激之情，而且我必須要提到他們。」