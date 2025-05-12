空戰逼近巴國核武中樞 美急介入

紐約時報報導，美國政府本來不願意介入干預印度與巴基斯坦衝突，但隨著印巴陷入激烈空戰，空襲行動一度逼近巴國核武指揮部「戰略規畫局」附近，川普政府憂心引爆核戰，立即派出副總統范斯和國務卿魯比歐調停，巴國情報官特別讚賞魯比歐發揮關鍵作用。

副總統范斯八日接受福斯新聞訪問才表示，華府會建議印巴彼此退讓，但這並非美國的戰爭，「根本不關我們的事」。不過這番話出口不到廿四小時，范斯就和一周前兼任國安顧問的國務卿魯比歐介入調停。

知情人士說，那次范斯訪問後，川普政府內部嚴重憂心印巴衝突可能失控，升級為核戰。

當時有證據顯示印巴空軍激戰，巴國首都伊斯蘭馬巴德附近的努爾汗空軍基地在九日深夜遭到彈襲。該基地是巴國軍方重要設施，不僅是主要運輸樞紐，也具備為戰機提供空中加油的能力，能夠維持巴國戰機持續執行任務。

紐時指出，更受關注的是，該基地非常接近巴國戰略規畫局總部，該單位負責監督與保護巴國核武庫。目前外界估計，巴基斯坦擁有至少一百七十枚核彈頭，而這些彈頭據信分散儲存在全國各地。

一名美國前官員說，巴國開始憂心其核武指揮部遭印度斬首，努爾汗空軍基地遇襲，可能被巴國視為印度警告他們有能力這麼做。

隨後，范斯和印度總理莫迪通話，敦促採取持續攻擊以外的行動，但是未獲得承諾；魯比歐則與巴國陸軍參謀長穆尼爾及外交部長達爾通話，並且致電印度外長蘇杰生。接著美國總統川普十日發文宣布，印巴達成全面停火協議。一名不具名的巴國高層情報官員表示，過去四十八小時美方介入，尤其是魯比歐，對於促成停火發揮關鍵作用。