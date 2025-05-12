印巴維持脆弱停火 一度互控違規

印度與巴基斯坦經歷四天激烈交火，十日達成停火協議。印巴一度互控對方違反停火協議，但兩國十一日大致維持脆弱的停火，美國總統川普說，他對美方促成印巴停火感到自豪，將努力為克什米爾爭議提出解決方法。

印巴停火協議在當地時間十日下午五時生效，但在印度控制的克什米爾部分地區，十日入夜後仍傳出交火。居民說，印度控制的克什米爾邦部分邊境地區，十日晚間仍可見砲火與攻擊無人機活動，查摩與克什米爾邦邦長阿布杜拉發文：「這根本不是停火。斯利那加市中心的防空部隊才剛開火。」

印度外交部次長唐勇勝指控巴基斯坦破壞停火，巴基斯坦外交部隨後聲明重申仍致力於「忠實履行」停火協議，反控是印度違規，「儘管印度在部分地區違反協議，我方部隊仍以負責與克制的態度應對局勢」。

路透記者目擊，克什米爾邊界兩側於夜間傳出的戰鬥及爆炸聲，在十一日黎明前已平息。ＣＮＮ報導，停火協議十一日似乎得以維持，沒有再發生攻擊事件。

儘管停火，但印度消息人士說，印度空軍仍保持高度戒備。

川普：與兩國貿易將大增

美國總統川普在當地十日上午發文宣布印巴達成停火，並表示這是美國斡旋成果。川普十日晚間再度發文表示，他對美國協助印巴停火感到「自豪」，並稱將「大幅」增加與兩國間的貿易。

川普貼文表示：「我對於印度和巴基斯坦堅定有力的領導力感到滿意。他們擁有力量、智慧和堅毅，充分理解此刻應停止目前的攻擊行為。我也對美國能協助印巴達成這個歷史性英勇決定感到自豪」。

印度：協議是印巴直接達成

不過，印度淡化了美國的參與。印度資訊部說，該協議是印巴「直接達成」。但巴基斯坦官員大力讚揚美方，巴國總理謝里夫表示：「我們感謝川普總統的領導，及他對該地區和平發揮的積極作用。」

此外，川普在貼文中也寫道：「儘管這件事甚至還沒討論過，但我將大幅增加與這兩個偉大國家間的貿易。」

川普還表示將與印巴共同努力，看看克什米爾問題歷經「一千年」後，能否找到解決方案。

天主教教宗良十四世十一日在其首次周日演講中對印巴停火表示歡迎，並呼籲烏克蘭和加薩實現和平。