美原本不願干預！紐時曝介入印、巴調停原因 巴基斯坦總理感謝川普

印度與巴基斯坦10日在美國施壓下達成停火，紐時分析，巴基斯坦負責核武的安全單位附近遭空襲，令美方憂心衝突恐引爆核戰，使其改變原本不願干預的態度並介入調停。

美國副總統范斯（JD Vance）8日才對福斯新聞（Fox News）表示，美國無法控制印巴這兩個擁有核武的亞洲國家，他們之間戰爭「與我們無關」。美國總統川普（Donald Trump）10日就在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，經過美國居中調解的一整夜會談後，印巴已經同意立即全面停火。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在讓印巴雙方同意停火一事上，身兼美國國務卿和國安顧問的盧比歐（Marco Rubio）扮演關鍵角色。

紐時分析，印巴空軍展開激烈纏鬥，是促使范斯及盧比歐採取行動的原因。最讓他們擔心的是，9日晚間巴基斯坦拉瓦爾品第（Rawalpindi）的努爾汗（Nur Khan）空軍基地發生爆炸，而當地與巴國「戰略計畫部」（Strategic Plans Division）相去不遠。

戰略計畫部負責監督及保護巴國核武庫存，據信巴基斯坦擁有約170枚以上的核彈頭，但推測這些核彈頭分散在全國各地。

熟悉巴國核武計畫的一名美國前官員10日指出，巴基斯坦最怕核武指揮當局被斬首，努爾汗空軍基地遭飛彈攻擊，可能被詮釋為印度方面示警有能力這麼做。

目前並不清楚美方是否掌握衝突將迅速惡化，且可能捲入核武的情報。

巴基斯坦10日清晨對印度採取軍事行動後，軍方一度表示總理夏立夫（Shahbaz Sharif）召集國家核武庫最高監督機關「國家指揮局」（National Command Authority）開會，但其後國防部長阿瑟夫（Khawaja Asif）否認。

范斯接受福斯新聞訪問時也說：「我們擔心核子強權之間隨時可能爆發重大衝突。我們所能做的就是盡力敦促這些人稍微緩和局勢。」

知情人士透露，范斯受訪後，美國政府開始認真擔心印巴衝突有急遽失控的風險。

印控克什米爾（Kashmir）地區度假勝地巴哈甘（Pahalgam）4月22日發生持槍歹徒攻擊遊客的事件，印方直指歹徒是基地在巴基斯坦的「虔誠軍」（Lashkar-e-Taiba）。起初印度宣稱鎖定攻擊與虔誠軍相關的「恐怖分子營地」，如今卻瞄準巴國軍事基地。

紐時指出，川普政府也擔心盼望降溫的訊息未傳到印巴雙方高官耳中，所以美方決定，近期訪問印度的范斯應直接跟印度總理莫迪（Narendra Modi）通話，並告訴莫迪，美方評估暴力情勢惡化有很大可能性演變成全面戰爭。

按照美方說法，范斯施壓莫迪考慮替代持續空襲的方案，莫迪聽了美方想法，但並未做出任何承諾。

美國國務院發言人9日表示，盧比歐當天上午致電巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir），他並持續敦促印巴兩國設法緩和情勢，也表達美方願協助雙方展開建設性對話以避免未來衝突。

盧比歐也曾跟巴基斯坦外長達爾（Ishaq Dar）及印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）通話，目前還不清楚他多有說服力。

巴國一名高階情報官員將印巴達成協議歸功給美方過去48小時的介入，尤其是盧比歐的介入，但10日晚間又傳出印巴持續跨境交火的消息。

巴基斯坦總理夏立夫在社群平台X公開「感謝川普總統為這個區域的和平，扮演積極領導的角色」，「巴基斯坦感謝美國促成這項結果，我方為了區域和平穩定予以接受」。

相較之下，印度並未承認美方介入。