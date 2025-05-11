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夜間交戰數小時…印、巴維持脆弱停火 川普盼協助解決克什米爾爭議

中央社／ 阿姆利則/穆薩法拉巴德11日綜合外電報導
印度控訴克什米爾地區斯利那加的地平線上出現了紅色拋射物。美聯社
印度控訴克什米爾地區斯利那加的地平線上出現了紅色拋射物。美聯社

擁有核武印度巴基斯坦於夜間交戰數小時後，兩個鄰國今天維持彼此之間脆弱的停火。同時，美國總統川普表示，將努力為印巴的克什米爾爭議提出解決之道。

路透社報導，印度與巴基斯坦這兩個宿敵近來激烈交火長達4天，互相以飛彈及無人機攻擊對方軍事設施，造成至少數十人死亡，情勢堪稱近30年來最嚴重。

在美國外交施壓下，印巴昨天達成停火協議，但幾小時之後，印度控制的克什米爾（Kashmir）地區又傳出砲火。

根據相關當局、居民說法和路透社記者直擊，當地的邊界附近城鎮傳出防空系統砲火聲，類似前兩天晚上的情況。

印度昨晚指控巴基斯坦違反停火，且印度武裝部隊已接獲指令將「堅定應對」任何再犯行為。巴基斯坦則聲稱仍致力維持停火，並責備印度違反停火。

路透社記者目擊，邊界兩側於夜間傳出的戰鬥及爆炸聲響，在黎明之前已經平息。

川普（Donald Trump）讚揚印巴兩國領袖同意停止攻擊，他在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）貼文表示：「雖然還沒討論過，但我會跟這兩個偉大國家大幅加強貿易往來。」

川普更提到：「此外，我還會跟你們雙方共同努力，看看是否能就克什米爾情勢達成解決之道。」

印度 川普 巴基斯坦 核武 爆炸 飛彈

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