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為美國協助印巴停火自豪 川普：將大幅增加與2國的貿易

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國總統川普9日在白宮橢圓辦公室簽署關於家庭消費能源政策立法的行政命令時發言。法新社
美國總統川普9日在白宮橢圓辦公室簽署關於家庭消費能源政策立法的行政命令時發言。法新社

美國CNN報導，美國總統川普表示，他對於美國能協助印度巴基斯坦達成立即停火感到「自豪」，並稱將「大幅」增加與兩國間的貿易。

川普10日晚間在自家社群媒體平台「真實社群」（truth social）貼文表示：「我對於印度和巴基斯坦堅定有力的領導力感到滿意。他們擁有力量、智慧和堅毅，充分理解此刻應停止目前的攻擊行為。我也對於美國能協助印巴兩國達成這個歷史性的英勇決定感到自豪。」

不過，印度淡化了美國的參與。印度資訊部表示，該協議是「兩國間直接達成的」。但巴基斯坦官員大力讚揚美方。巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）表示：「我們感謝川普總統的領導，及他對該地區和平發揮的積極作用。」

此外，川普在貼文中也寫道：「儘管這件事甚至還沒被討論過，但我將大幅增加與這兩個偉大國家間的貿易。」

印度 川普 巴基斯坦 美國

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