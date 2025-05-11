為美國協助印巴停火自豪 川普：將大幅增加與2國的貿易

美國CNN報導，美國總統川普表示，他對於美國能協助印度和巴基斯坦達成立即停火感到「自豪」，並稱將「大幅」增加與兩國間的貿易。

川普10日晚間在自家社群媒體平台「真實社群」（truth social）貼文表示：「我對於印度和巴基斯坦堅定有力的領導力感到滿意。他們擁有力量、智慧和堅毅，充分理解此刻應停止目前的攻擊行為。我也對於美國能協助印巴兩國達成這個歷史性的英勇決定感到自豪。」

不過，印度淡化了美國的參與。印度資訊部表示，該協議是「兩國間直接達成的」。但巴基斯坦官員大力讚揚美方。巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）表示：「我們感謝川普總統的領導，及他對該地區和平發揮的積極作用。」

此外，川普在貼文中也寫道：「儘管這件事甚至還沒被討論過，但我將大幅增加與這兩個偉大國家間的貿易。」