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紐時揭內幕：印度空襲逼近巴國核武庫！驚動美國干預調停

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
靠近巴國首都伊斯蘭馬巴德的努爾汗空軍基地9日深夜遭印度空襲，當地警衛人員隨即封鎖附近道路。法新社
靠近巴國首都伊斯蘭馬巴德的努爾汗空軍基地9日深夜遭印度空襲，當地警衛人員隨即封鎖附近道路。法新社

紐約時報報導，美國政府本來不願意介入干預印度巴基斯坦的衝突，但是隨著印巴陷入激烈空戰，空襲行動一度逼近巴國核武庫「戰略規畫局」（Strategic Plans Division）附近，川普政府出於憂心引爆核戰一發不可收拾，隨即派出副總統范斯和國務卿魯比歐親自調停，其中巴國情報官特別讚賞魯比歐發揮關鍵作用。

副總統范斯8日接受福斯新聞訪問才表示，華府會建議印巴彼此退讓，但這並非美國的戰爭，「根本不關我們的事」。不過不到24小時，范斯和才兼任國安顧問一周的國務卿魯比歐便介入調停。

根據知情人士，那次范斯訪問後，川普政府內部嚴重憂心衝突可能失控，並且升級為核戰。

當時有證據顯示印巴空軍展開激戰，並且靠近巴國首都伊斯蘭馬巴德的努爾汗（Nur Khan）空軍基地在9日深夜遭到彈襲。該基地是巴國軍方的重要設施，不僅是主要的運輸樞紐之一，也具備為戰機提供空中加油的能力，能夠維持巴國戰機持續執行任務。

紐時指出，更受關注的是，該基地距離巴國戰略規畫局總部僅有短短距離，戰略規畫局負責監督與保護巴國的核武庫。目前外界估計，巴基斯坦擁有約170枚或更多的核彈頭，而這些彈頭據信已分散儲存在全國各地。

隨後，范斯和印度總理莫迪通話，敦促採取打擊以外的行動，但是未獲得承諾；魯比歐則與巴國陸軍參謀長穆尼爾（Syed Asim Munir）及外交部長達爾（Ishaq Dar）通話，並且致電印度外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）。接著美國總統川普10日發文宣布，印巴達成全面停火協議。

一名不具名的巴基斯坦高層情報官員表示，過去48小時美方的介入，尤其是魯比歐，對於促成停火發揮關鍵作用。截至10日深夜，印巴邊境仍傳出零星交火，目前尚不清楚停火能否維持。

這名巴國官員指出，巴國情報機構評估認為，印度試圖引誘巴基斯坦做出超過防禦範圍的回應，希望巴基斯坦出動F-16戰機進行報復攻擊，從而尋機將其擊落。

這位高層官員表示，美國的介入對於將雙方從戰爭邊緣拉回至關重要，他說，「最後一個關鍵行動，是由川普總統親自下達的」。

印度 巴基斯坦

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