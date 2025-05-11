【重磅快評】印巴停火 川普印太戰略的進展或挫敗？

就在印巴交戰正熾、巴基斯坦不斷宣布最新戰報之際，昨天深夜美國總統川普突然在他的社群平台「真實社群」宣布，印、巴已同意實施「全面且立即的停火」；印度外交部也表示，印巴軍事行動總司令預計周一再次談判。兩個擁核國打仗對全球來說簡直是另類災難，能停火當然是好事，但為何停火？影響若何？卻也深深牽動各國政經、軍事戰略考量。

這場本不該發生的戰爭，起於印控喀什米爾地區發生恐攻、平民死傷事件，印度堅持幕後係巴基斯坦主導，並拒絕巴國要求由國際組團調查的提議，隨之於四月底美國副總統范斯訪印後，率先對巴國發起斷水及軍事行動。當時有消息指出，印度總理莫迪在高層安全會議上表示，印度軍方可以「自由選擇」應對克什米爾危機的報復方式、打擊目標和行動日期，何等豪氣干雲！

同一時間，卻也傳出所謂「機密文件」，指是印度研究分析局策劃恐攻並嫁禍給巴基斯坦。但當時美方態度仍明顯倒向支持印度「以行動維權」，也因此讓支持巴方者懷疑，美國在這次印巴衝突中「扮演相當角色」，范斯與莫迪的會晤可能存在內幕。

隨著印度率先展開軍事行動，卻是傳出印度四架法制飆風戰機一起飛，即遭巴國購自中國大陸的兩架殲-10CE壓制，隨後即是讓印度灰頭土臉的七日凌晨空戰，依據巴國戰報，係由殲-10CE擊毀三架飆風、一架俄制米格29、一架俄制蘇30，雖然印度否認，卻陸續經法、美等國媒體或官方人士證實有飆風戰機遭擊落。

相對巴國的不斷「官宣」，印度則是一改先前的硬氣，更不斷傳出印度管制媒體、莫迪要求加強民防等不利消息；就連范斯也改口稱，印巴衝突「從根本上來說不關美國的事」。

自此印巴氣勢堪稱大逆轉，隨著巴基斯坦對印發起「銅牆鐵壁」反擊行動，巴方不斷高調宣稱摧毀印度「布拉莫斯」飛彈儲存點、空軍基地和機場，獵殺一名印度高官，甚至擊毀印方七十餘架無人機、癱瘓印度七成電網，還在巴控克什米爾地區俘獲印度空軍第17中隊「飆風」戰機飛行員。

雖然印巴兩國宣傳戰持續、假戰報四竄，但明眼人應可看出，印度這回可能已栽到家，再打下去只會更難看；另一方面，整體國力遠遜印度的巴基斯坦也不可能打持久戰，兩國也才有著最新的順著美國、沙烏地阿拉伯、伊朗等國的調停台階而下，並被川普率先官宣、收割調停之功。

川普雖然高興宣布印巴停火，但綜觀整個印巴交火過程，又那有高興的本錢，原因就在於，印度這次徹底暴露出其軍事力量空有其表的重大短板，巴基斯坦則幫了中國大陸大忙、以實戰驗證其武器系統的先進。印度的「落漆」，勢難支撐川普第一任期即規畫布署、應對中國大陸崛起的「印太戰略」，以及試圖透過美、日、澳、印的四方安全對話等多邊合作框架，逐步納入韓國及東南亞國家以遏制中國大陸經濟與軍事威脅的戰略設想。

直言之，此次印巴十日爭戰，恐將成為「印太戰略」的第一道破口，疊加上美國對全球掀起關稅貿易戰、威嚇盟友漸失信任，美國只怕更要擔心會不會形成骨牌效應。面對全球南方如此重大的戰略格局變化，台灣與「印太戰略」之間的關聯若何，又豈能不作重新評估！