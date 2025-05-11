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停火幾小時就破功？印控喀什米爾入夜傳交火 印巴互控違反協議

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
印巴宣布達成停火後，印控喀什米爾邦首府斯利那加10日晚間上空出現火光。路透
印巴宣布達成停火後，印控喀什米爾邦首府斯利那加10日晚間上空出現火光。路透

紐約時報報導，印度巴基斯坦經歷4天激烈交火，終於在10日達成停火協議，不過數小時後印巴邊界仍傳出持續砲擊消息，雙方互相指控違反停火。

美國總統川普在當地10日上午發文宣布印度與巴基斯坦達成停火，並表示這是美國居中斡旋的成果。印巴也雙雙證實消息，不過僅巴基斯坦肯認美方的協調角色。

而在印度控制的喀什米爾部分地區，入夜後仍傳出交火。

根據當局、居民與路透採訪目擊者表示，印度控制的邊境地區查摩（Jammu）與喀什米爾邦部分地區仍可見炮火與攻擊型無人機活動，實施燈火管制的城市也傳出空防系統的爆炸聲。

路透報導，查摩與喀什米爾邦的邦長阿布杜拉（Omar Abdullah）在X平台上發文：「到底停火後發生了什麼鬼事？整個首府斯利那加（Srinagar）都聽到爆炸聲！！！」他說：「這根本不是停火。斯利那加市中心的防空部隊才剛開火。」

一名印度高層官員也證實消息，並指出巴基斯坦的無人機出現在印控喀什米爾與印度旁遮普邦（Punjab）上空。

印度外交部次長唐勇勝（Vikram Misri）指控巴基斯坦破壞停火，他向記者表示，今天雙方達成共識後，巴方已「一再違反協議」。他強調印度將做出回應，並「強硬應對」這些違規行為。

巴基斯坦外交部隨後聲明重申仍致力於「忠實履行」停火協議，反控是印度違規，「儘管印度在部分地區違反協議，我方部隊仍以負責與克制的態度應對局勢。」

印度 巴基斯坦

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