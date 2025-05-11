王毅與印巴通電話 籲兩國通過磋商實現全面持久停火

在美國施壓和外交努力下，印度與巴基斯坦10日稍早達成停火協議。大陸外交部11日零時許發布新聞稿稱，中共中央政治局委員、外交部長王毅10日應約分別與印度國家安全顧問多瓦爾及巴基斯坦副總理兼外長達爾通電話，傳達中方支持並期待印巴通過磋商實現全面持久停火的立場。

達爾告訴王毅，巴方願同印方實現停火，但不會放鬆警惕，將對侵犯巴基斯坦主權和領土行為予以回應。達爾也對王毅表達感謝中方為實現停火止戰所作的斡旋努力，願同中方及國際社會保持密切溝通。

王毅表示，作為巴基斯坦和印度共同鄰國，中方對巴印衝突升級感到擔憂。中方支持巴方維護國家主權和民族尊嚴。相信巴方會冷靜應對當前事態，作出符合巴根本和長遠利益的決定。中方期待並支持巴印雙方盡快停火。

王毅說，一旦停火就要共同遵守，避免衝突再起。這符合巴印雙方利益，有利於地區和平穩定，也是國際社會的普遍期待。中方願為此繼續發揮積極作用。

多瓦爾則向王毅表示，帕哈爾加姆恐襲事件造成了印方人員嚴重傷亡，印方需要採取反恐行動。戰爭不是印方的選擇，也不符合任何一方利益。印巴雙方將致力於停火，期待盡快恢復地區和平與穩定。

王毅回應稱，中方譴責帕哈爾加姆恐襲事件，反對一切形式的恐怖主義。當前國際形勢變亂交織，亞洲地區的和平穩定來之不易，值得倍加珍惜。

王毅說，印度和巴基斯坦是搬不走的鄰居，都是中國的鄰國。中方讚賞多瓦爾關於戰爭不是印方選擇的表態，真誠希望印巴雙方保持冷靜克制，通過對話協商妥處分歧，避免局勢升級。中方支持並期待印巴通過磋商實現全面持久停火。這符合印巴兩國根本利益，也是國際社會的共同願望。

印巴此次爆發軍事衝突主要源於4月22日發生在印度控制的喀什米爾帕哈爾加姆（Pahalgam）地區的恐怖攻擊事件。該事件造成25名印度遊客和1名尼泊爾國民喪生，印度指責巴基斯坦支持的武裝組織Lashkar-e-Taiba策劃了此次襲擊，並逮捕了兩名巴基斯坦國民作為嫌疑人。巴基斯坦否認與此事件有關，並將持續的不安定局勢歸咎於印度2019年撤銷喀什米爾自治地位的決定以及更廣泛的壓制行為。

作為回應，印度於5月6日發動了代號為「辛杜爾行動」（Operation Sindoor）的空襲，目標是巴基斯坦境內和巴控喀什米爾的九個據點，印度聲稱這些地點與Lashkar-e-Taiba等組織有關。巴基斯坦則表示，這些空襲造成至少31名平民死亡，並稱印度的行動是未經挑釁的侵略行為。

隨後，巴基斯坦於5月10日展開名為「Bunyan al-Marsus」的報復行動，對印度多個城市，包括新德里，進行了無人機和導彈攻擊。雙方的交火導致至少100人死亡，數百人受傷。