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川普：美中會談取得重大進展 協商「友好全面重啟」

印巴同意停火 全球領袖反應一覽

中央社／ 新德里10日綜合外電報導
印巴兩國宣布自當天時間下午5點停火，結束持續四天的衝突，機場和航班也將恢復營運。（歐新社）
印巴兩國宣布自當天時間下午5點停火，結束持續四天的衝突，機場和航班也將恢復營運。（歐新社）

印度巴基斯坦連4天襲擊彼此軍事設施後，美國總統川普今天表示，印巴兩國已同意「立即全面停火」。

根據路透社和法新社彙整，以下為世界領袖對這兩個彼此為鄰的核武國家最新發展的回應：

●美國總統川普（Donald Trump）

川普在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「經過美國居中調解的一整夜會談後，我很高興宣布，印度與巴基斯坦已經同意立即全面停火。」

「祝賀這兩個國家展現了常識和偉大的智慧。感謝大家對於這件事的關注！」

●孟加拉臨時政府領導人尤努斯（Muhammad Yunus）

「我衷心讚揚印度總理莫迪（Narendra Modi）和巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）同意立即停火並從事談判。孟加拉將繼續支持我們這兩個鄰國透過外交途徑解決歧見。」

●歐洲聯盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）

「印度和巴基斯坦宣布停火是朝緩和局勢邁進的關鍵一步。必須盡一切努力確保停火能夠遵守下去。歐盟將持續致力於這個地區的和平穩定和反恐。」

●英國外交大臣拉米（David Lammy）

「高度樂見印度和巴基斯坦今天的停火。我敦促兩方繼續保持，緩減緊張局勢對大家都有好處。」

●沙烏地阿拉伯外交部

沙烏地阿拉伯「外交部樂見巴基斯坦和印度之間的停火協議，並樂觀認定這將恢復這個區域的安全與和平。（沙烏地阿拉伯）王國讚揚兩方把智慧與克制納入優先考量，並重申支持以對話和和平手段來解決爭端」。

●聯合國秘書長秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）說，秘書長古特瑞斯樂見印度和巴基斯坦宣布停火，稱這是可以走向和平的「積極一步」。

發言人在聲明中說，古特瑞斯「希望這起協議將有助於持久的和平、促進一個有利於解決兩國之間廣泛且長久存在議題的環境」。

印度 巴基斯坦

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