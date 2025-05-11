美國調解斡旋 印、巴同意全面停火

對印度與巴基斯坦自七日來的武裝衝突，美國總統川普十日在自創社群媒體真實社群寫道，經美國調解斡旋下，經過一夜會談後，「印、巴已同意全面且立即停火」。巴基斯坦副總理兼外長達爾也證實，與印度同意立刻停火。他十日接受巴媒訪問時強調，停火並非局部性，而是全面停火。

川普還寫道，「恭喜（印、巴）這兩國運用常識與大智慧。感謝各位對此事關注！」

美國有線電視新聞網（CNN）引述印度消息人士報導，停止一切軍事活動的協議，其實是由印、巴雙方「直接」達成。

印度外交部次長唐勇勝（Vikram Misri）十日晚間證實，與巴基斯坦同意停火，並自當地時間十日下午五時起生效。唐勇勝表示，巴基斯坦的軍事作戰處（DGMO）和印方對口官員通話，雙方同意停止所有的射擊和軍事行動，兩國這兩個單位的人員預定十二日再次通話。

巴基斯坦十日對印度日前發動的襲擊展開反擊，發射中程「征服者」飛彈鎖定印度飛彈貯存設施及空軍基地。對此，印度也發射飛彈還擊巴基斯坦三座空軍基地，但據巴軍發言人說法，其中「大多」飛彈被攔截，而印方當時仍持續發動報復攻擊。

巴基斯坦十日也由總理夏立夫召開「國家指揮局」會議，該最高機構由文官和軍事官員組成，負責監督與巴基斯坦核武庫有關的決策。但後來巴基斯坦國防部長阿瑟夫在接受該國電視台訪問時否認，宣稱該局「沒開會」，「也沒安排任何這類會議」，動用核武的選項雖仍存在，但應視為很遙遠的可能性，且在當前情勢下甚至不應拿出來討論。阿瑟夫還預料，巴、印情勢發展到（需動用核武）那般嚴重的地步前應會降溫。

美國國務卿魯比歐稍早曾分別與印、巴外長蘇杰生、達爾通話，提議由美方居間調解，魯比歐還曾致電巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾，敦促舒緩巴、印緊張。

魯比歐十日在社群媒體Ｘ寫道，過去四十八小時內，他與美國副總統范斯密集與印、巴官員接觸，包括印度總理莫迪、巴基斯坦總理夏立夫、蘇杰生、穆尼爾、印度國安顧問多瓦爾及巴基斯坦國安顧問馬里克；「我們（美方）讚賞莫迪與夏立夫在選擇和平之路上展現的智慧、審慎與領導風範」。

中國外交部發言人十日則表示，密切關注當前印巴局勢，對事態升級深感擔憂；「我們強烈呼籲印、巴雙方以和平穩定大局為重」。

印、巴為了克什米爾主權問題陷入長期爭端，自印度七日突空襲巴基斯坦多處所謂「恐怖分子據點」以來，兩國這四天內頻頻交火，動用無人機、飛彈和戰機等武器。