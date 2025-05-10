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印巴點頭了！美國居間徹夜調解 川普喊恭喜：全面且立即停火

「美國徹夜斡旋」 川普：印巴同意全面立即停火

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國總統川普宣稱，印度和巴基斯坦已在美方斡旋下同意「全面且立即停火」。圖／歐新社
美國總統川普宣稱，印度和巴基斯坦已在美方斡旋下同意「全面且立即停火」。圖／歐新社

美國總統川普周六自家社群平台Truth Social發文宣稱，印度巴基斯坦已在美方斡旋下同意「全面且立即停火」。

他寫道：「在美國徹夜斡旋下，我很高興宣布，印度和巴基斯坦已同意全面且立即停火。」

巴基斯坦副總理達爾（Ishaq Dar）稍早接受 Samaa TV 訪問時說：「只要印度住手，我們也會停手。」

雙方分別宣稱10日凌晨向對方軍事目標發動攻擊，一度把這兩個擁有核武的國家推向全面開戰邊緣。

巴基斯坦表示，有三處空軍基地遭印度戰機飛彈轟炸，巴國隨後反擊，打擊印度旁遮普邦和印度掌握喀什米爾地區的空軍基地及軍事據點。

雙方自7日以來互射飛彈並出動無人機，甚至飛越人口密集城市。巴國關閉領空至11日中午，全面禁止航班進出。印度也宣布關閉北部和西部地區共32座機場，即日起暫停25條航線，持續至15日。

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