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說法不同調？范斯才喊「印巴衝突與美國無關」 魯比歐提議協助調解
美國CNN報導，美國國務院會談紀要指出，國務卿魯比歐分別和印度外交部長，以及巴基斯坦外交部長通話時，提出美國將針對印巴不斷升高的衝突進行調解。這是魯比歐與印巴兩國官員間的會談紀要中，首次提到由美國提供這類協助。然而，美國副總統范斯先前表示，美國不會介入印巴衝突，並強調「這根本與我們（美國）無關」。
這份會談紀要指出，魯比歐分別和印度外長蘇杰生及巴國副總理兼外長達爾（Ishaq Dar）通話，並「強調雙方需要找到緩和局勢，重新建立直接溝通，以避免誤判」。會談紀要還寫道，魯比歐也提議由美國協助調解，「以避免未來發生衝突」。
魯比歐稍早也和巴基斯坦陸軍司令穆尼爾（Asim Munir）通話，表示「會持續敦促雙方尋找方法」緩和局勢。
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