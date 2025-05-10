印巴互轟軍事基地 衝突升高至全面戰爭邊緣

紐約時報10日報導，印巴兩國距離全面戰爭又近了一步。巴基斯坦軍方指控印度空襲其至少三處空軍基地，並聲稱已進行報復，攻擊印度的空軍基地與一處飛彈儲存設施。

這一波空襲與反擊，標誌著7日爆發軍事對抗以來，雙方衝突急遽升級，兩個核武國家正邁向數十年來最擴大的軍事衝突。

巴基斯坦表示，印度此次出動空對地飛彈攻擊其基地，其中一個遭襲地點為位於首都伊斯蘭馬巴德附近的關鍵設施。鄰近駐軍城市拉瓦爾品第的目擊者稱，努爾汗空軍基地附近傳出至少三聲巨響，並可見遠處騰起的「巨大火球」。

巴軍發言人查希夫中將在電視講話中警告：「你們就等著看我們的回應吧。」他指控印度正將整個地區推向「危險戰爭」。

印方攻擊後不久，巴基斯坦官員宣布發動報復性行動，目標包含印度的烏達姆布爾（Udhampur）與帕坦科特（Pathankot）空軍基地，以及一座飛彈儲存設施。

巴軍聲明形容這次行動是「以眼還眼」，並將此次報復命名為「堅固長城行動」（Operation Bunyan al-Marsus），意即堅實且緊密的結構。

自本週以來，印巴雙方不僅持續交火與無人機突襲，更運用新式戰爭工具提升打擊與偵察能力。

9日，印度國防部指出，巴基斯坦軍方出動約300至400架無人機，試圖在36處地點入侵領空，以測試印度防空系統。

而在此前一天，巴方則稱擊落25架印度無人機，地點涵蓋喀拉蚩與拉瓦爾品第——巴國主要情報機構所在地。巴方並向美國官員表示，印度此舉構成「無人機恐怖主義」，針對平民區發動攻擊；印度方面則未對此發表評論。

儘管目前全球多國均已部署無人機，但這是印巴雙方首次直接在彼此領空動用此類武器。學者指出，無人機戰爭的導入或許不可避免，但將重新形塑國際社會對印巴衝突的觀感，類似於兩國在1990年代擁核後的戰略變化。

這場衝突源於上月印控克什米爾發生的一起恐攻事件，造成26人死亡。印度指控巴基斯坦幕後主使，並誓言報復；巴方否認涉入。

七大工業國（G7）外長9日發表聲明，呼籲印度與巴基斯坦「展現最大克制」，並警告進一步升級將對地區穩定造成嚴重威脅。

印度退役將領舒克拉指出，印度近年持續強化無人機部署，尤其是「滯空彈藥」（loitering munitions）——這種武器可懸停目標區上空，伺機精準打擊，「是我們從未公開動用過的秘密武器」。

印控克什米爾的查謨市（Jammu）已完全斷電。居民表示，曾目睹無人機與飛彈在空中飛行，並聽見砲火聲。7日夜間開始的交火於9日清晨暫歇，晚間再度停電。查謨－克什米爾地方首長阿布杜拉在社群平台X上發文指出：「從我所在位置仍能間歇聽到爆炸聲，可能是重型砲擊。」

雙方均表示，交火造成平民死傷，但目前尚無法獨立查證。

9日早上，克什米爾兩側的居民坦言筋疲力竭，有人表示這是近30年來最猛烈的砲擊。

住在印方城市烏里（Uri）的70歲長者阿塔・穆罕默德說：「每次砲擊一來我們就得逃命，我們已經受夠了。倒不如乾脆打一場核戰，把我們全部毀了，至少可以結束這場苦難。」