巴基斯坦拿客機當盾牌 以飛彈、無人機攻擊印度

中央社／ 新德里9日專電

印度軍方今天表示，巴基斯坦8、9兩日出動超過300架無人機多次侵犯印度領空，意圖攻擊軍事設施，7日以飛彈、無人機襲擊印度時，甚至未關閉領空，是以民航機當盾牌進行攻擊。

印度7日凌晨發動「辛多爾行動」（OperationSindoor），對巴基斯坦恐怖分子進行精準打擊，巴基斯坦也不甘示弱，同樣朝印度開火。

印度外交部今天晚間由次長唐勇勝（Vikram Misri）及兩名軍方人員共同召開記者會，針對連日來印度與巴基斯坦的對峙對外說明。

印度軍方人員表示，巴基斯坦軍方8、9兩日多次侵犯印度西部領空，意圖攻擊軍事設施，這樣大規模從空中入侵，可能是為了測試印度的防空系統，並蒐集相關情報，印度武裝部隊已用不同方式擊落對方多架無人機。

印度軍方提到，巴基斯坦還沿印巴控制線以大口徑火砲攻擊印度，造成印軍人員傷亡，但他們也在印度的砲火回擊中，有重大的損失。

古瑞希（Sofiya Qureshi）是印軍指揮官之一，她在今天的記者會中，拿根據航班追蹤應用程式Flightradar24資料做的圖卡對媒體說明。

古瑞希表示，巴基斯坦不負責任的行為再次暴露無遺，因為他們7日晚間發動一波襲擊，在飛彈、無人機齊發時，並未關閉領空，這是在用民航機做盾牌，「因為他們知道，一但襲擊印度，印度防空系統會迅速做出回應。」

古瑞希說提到，「正如我們與你們分享的Flightradar24資料，我們（當時）已經宣布關閉（領空），靠印度這一側的空中沒有民航機，但巴基斯坦的喀拉蚩（Karachi）、拉合爾（ Lahore）間仍有民航機正在空中。印度軍方在應對中相對克制，確保了民航機的安全。」

在印度軍方談完巴基斯坦的攻擊行動後，唐勇勝證實，有印度平民因巴基斯坦襲擊喪命的消息。

唐勇勝說：「巴基斯坦7日發動猛烈砲擊，一枚飛彈落在教會學校後方，巴基斯坦的砲火還擊中該校學生的家，有兩名學生不幸罹難，其父母也身受重傷。還有砲彈擊中修道院，炸毀水箱和太陽能板等基礎設施。」

印度控制的克什米爾（Kashmir）4月22日發生恐怖攻擊事件，已知造成26人死亡、數十人受傷。印度在調查後發現作案的恐怖分子中有巴基斯坦人，情報也顯示巴基斯坦與此脫不了關係，因此在以外交、經濟、軍事手段表達不滿後，5月7日凌晨進一步對巴基斯坦恐怖分子發動精準打擊。

印度不斷強調，5月7日的行動並非要讓事態再升級，只是對4月22日的恐攻做出回應，是「有針對性的、精準的、可控制的、有分寸的」，且行動並未以任何軍事設施為目標。

印度 巴基斯坦

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