范斯：印巴衝突與美無關

印度與巴基斯坦緊張持續升溫，美國副總統范斯表示，對印巴衝突，美國不會介入，並強調「這根本與我們（美國）無關」。

范斯八日接受福斯新聞專訪時表明，儘管美方會試圖促進局勢降溫，但無法強迫這兩個擁核國「放下武器」。

范斯說，「我們可以做的是鼓勵雙方稍作降溫，但我們不會介入這場戰爭，這根本與我們無關，也不是美國能掌控的事情」。鑒於美國無法迫使任一方停火，因此將「持續透過外交途徑處理此事」。

范斯還說，「我們的希望與預期是，這場衝突不會演變為更大規模的地區戰爭，更別說是核戰」。他補充說，目前美方不認為情勢會朝此方向發展。

范斯的說法延續美國總統川普「美國優先」的外交政策立場，主張美國應淡出在海外衝突中扮演調停者的角色。川、范過去均曾提醒，若俄烏雙方無法展開直接對話，美國可能不會再致力斡旋停火。

范斯雖表態美國不會積極介入，但美國國務卿魯比歐仍與印巴兩國領袖通話，呼籲「立即降溫」。伊朗與沙烏地阿拉伯外長八日也抵印度首都新德里來展開外交斡旋。

范斯近期在川普政府外交政策上扮演重要角色，他四月曾訪問印度，當時即表示印方有權對「恐怖分子」報復，但不應使情勢升級為更大範圍的衝突。他當時聲稱，若巴基斯坦在這起事件中負有責任，「我們希望他們能與印度合作，以確保那些在其境內活動的恐怖分子被捕並受處置」。

另外，印度八日晚間宣布暫停印北廿四座機場的民航班次，包括久德浦爾、盧迪安納和靠近印巴邊界的阿姆利則等城市機場。若干印度最大航空公司，像印度航空、靛藍航空及香料航空自七日起已取消達一百多個航班。據印媒報導，前述機場停飛令可能在十日上午解除。