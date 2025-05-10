印巴空戰 美官員：巴國殲10擊落印度2戰機

印度七日凌晨對巴基斯坦展開攻擊後，巴方八日宣稱擊落印方五架戰機及廿五架以色列製自殺無人機，不少媒體指是巴方是購自中國大陸的殲—10戰機取得的戰果。印度最初指是假消息，其後一直拒絕置評。但路透引述美國兩名官員稱，殲—10戰機最少擊落印方兩架戰機。

路透八日獨家引述美國兩位官員報導，證實巴方的殲—10戰機最少擊落印方兩架戰機，認為這是大陸戰機的重要里程碑。他們同時確認，巴方的Ｆ—16戰機並未參與今次行動。

巴國外長達爾七日說，巴國空軍的大陸製殲—10Ｃ戰機擊落三架法國飆風戰機、一架米格29戰機及一架蘇愷30戰機，巴國外交部中的一整支中方小組和大陸駐巴大使正獲報最新訊息。但對達爾前述說法，大陸外交部發言人八日說並不知情，也尚未看到有關大陸駐巴大使活動的任何相關資訊。

殲—10是大陸自行研製的首款第四代戰機，外界與之參照美國的Ｆ—16戰機，然而殲—10從未經過實戰，實力無從了解。今次印巴交手，被視為大陸戰機與西方對手的較量，華府正密切關注及分析，以了解北京一旦在台灣或印太攤牌時可能的實力。

美國一位官員說，高度確信巴方是出動殲—10並發射空對空飛彈，最少擊落兩架印度戰機。另一官員則說，被擊落的最少有一架是法國製造的飆風戰機，這也是新德里目前擁有的最先進戰機。

巴基斯坦國防部長阿瑟夫八日告訴路透，殲—10擊落印度最近才購買的三架飆風戰機。由於法國現為假期，飆風戰機製造商達索航空公司暫未置評。

西方分析家及國防工業消息人士表示，未來大國之間在衝突中可能部署的先進武器及其實戰成績，將會受到詳細審查。

國際戰略研究所高級研究員巴里指出，這次印巴空戰後，中、美以及一些歐洲國家的空戰界會非常感興趣，他們希望盡可能了解戰術、技術、程序、所使用的裝備、哪些有效、哪些無效等事實。

一位西方國防工業人士則說，由於信息仍有限，包括搭載哪類型飛彈等，目前無法作出任何判斷。

七日凌晨的印巴空戰後，包括大陸諸多軍事自媒體即稱是殲—10戰機擊落印機，當天包含殲—10、梟龍戰機（早年中巴合作的機型）的生產者成飛公司在內，有多達十八家大陸軍工股票漲停。路透援引美國官員說法，是首度有西方權威人士證實。