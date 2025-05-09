不管印巴？范斯稱戰爭爆發與美無關 美官員聚焦「殲-10與PL-15」

（德國之聲中文網）巴基斯坦軍方消息人士周五（5月9日）向法新社證實，在過去兩天裡，巴基斯坦擊落了77架印度無人機，當前這兩個擁有核武器的鄰國正互相發動攻擊。

此前，巴基斯坦國家電視台PTV新聞報導稱，「5月8日，巴基斯坦擊落了29架印度無人機，另有48架在夜間被摧毀。」

周五已是印巴衝突進入第三天，印度軍方表示，印軍在夜間對巴基斯坦做出了有力回擊，「擊退」了巴基斯坦的無人機等的攻擊。不過，以上說法遭到巴基斯坦政府的否認：巴方「迄今尚未對印度非法佔領的查謨和克什米爾或邊界以外的任何地點發動攻擊」。

一天前，印度指責巴基斯坦軍隊襲擊了三個軍事基地，其中兩個位於克什米爾，一個位於鄰近的旁遮普邦。

巴以兩國對最新戰況的說法不盡相同，外界並不清楚雙方衝突的最新戰況。不過，人們似乎更關心此次衝突中，中國製造的巴基斯坦戰機與法國製造的印度「飆風」戰機之間的空中激戰。

聚焦：殲-10戰機和PL-15空對空導彈

路透社報導，兩名美國官員告訴路透社，一架中國製造的巴基斯坦戰機在周三（5月7日）擊落了至少兩架印度軍用飛機，這可能標誌著中國戰機發展歷程的一個重大里程碑。其中一位不願透露姓名的美國官員表示，美方高度確信巴基斯坦使用了中國製造的殲-10戰機對印度戰機發射了空對空導彈。

包括中國社交媒體，人們的討論還集中在中國的PL-15空對空導彈與歐洲MBDA集團生產的「流星」（Meteor）導彈之間的表現對比。直到目前，尚無官方確認這些武器確實參與了戰鬥。

國際戰略研究所（IISS）軍事航空高級研究員道格拉斯．巴里(Douglas Barrie)表示，「中國、美國以及一些歐洲國家的空戰研究機構會高度關注這場戰鬥中的戰術、技術、操作程序、所用裝備以及它們的實際效果。這場戰鬥可能是中國最強大的武器對抗西方最強武器的實例，如果這些武器確實被部署了的話。但是，目前我們還無法確認。」

無法確認的還有，印度是否使用了「流星」導彈，以及飛行員接受了何種程度的訓練。分析人士指出，軍火公司也急於將技術性能與戰場操作因素加以區分。

路透社還報導稱，一位使用「流星」導彈的西方國家的軍工消息人士表示，有一張社媒上傳播的照片似乎顯示該導彈未能命中目標。

另一個討論的問題是，巴基斯坦擁有的是中國空軍使用的PL-15國內版本，還是2021年公開展示的出口型低性能版本。道格拉斯．巴里曾撰寫過多篇關於PL-15的分析文章，他認為，巴基斯坦最有可能裝備的是出口型低性能版本。

美國的洛克希德．馬丁公司開發AIM-260「聯合先進戰術導彈」（JATM），部分目的是為了應對PL-15及其超視距作戰能力，路透社認為，這是西方對華戰略重點進行調整的一部分。

美國副總統范斯周四（5月8日）表示，印度和巴基斯坦應當緩和緊張局勢。他還補充說，美國無法控制這兩個擁有核武器的亞洲鄰國，那裡若爆發戰爭將「與我們無關」。

范斯在接受福克斯電視台一個採訪時做出的以上闡述。他說，「我們會盡力鼓勵他們緩和緊張局勢，但我們不會卷入一場本質上與我們無關、也不在美國控制範圍之內的戰爭。」

印度是華盛頓的重要夥伴，美國希望借助印度的力量制衡中國日益增長的影響力，而巴基斯坦卻是美國的朋友，儘管在2021年美軍撤離阿富汗之後，伊斯蘭堡的重要性有所下降。

分析人士指出，美國目前正忙於在俄烏戰爭和以哈衝突取得外交成果，不會再分散精力直接施壓印巴兩國，這可能導致讓南亞這兩個國家自行處理緊張局勢。

周四是印巴爆發重大衝突的第二天，雙方互相指責對方發動無人機襲擊，巴基斯坦國防部長稱進一步報復的可能性在升高。兩天的戰鬥已造成近40人死亡。

這輪印巴對抗源於4月22日，當時伊斯蘭武裝分子在印控克什米爾發動襲擊，造成26名游客喪失生命。新德里指責伊斯蘭堡支持該次襲擊，但巴方否認並呼籲進行中立調查。

范斯周四還表示，「我們希望並期待事態不會升級為更廣泛的地區戰爭、甚至核衝突。」

過去幾天，華盛頓與印巴保持頻繁溝通。周四，美國國務卿魯比歐與巴基斯坦總理和印度外長分別通話，敦促雙方緩和局勢並展開直接對話。美國國務院呼籲兩國努力尋求「負責任的解決方案」。川普總統也稱局勢升級令人遺憾。他於周三表示，希望兩國停止相互對抗。

（綜合報導）

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