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核武國局勢緊張…與巴基斯坦衝突擴大 印度停飛北部24座機場航班
印度與同樣擁有核武的敵對鄰國巴基斯坦近日爆發戰鬥後，印度今晚宣布暫停北部24座機場的民航班次。
法新社報導，印巴兩國數十年來敵對關係近期升溫始於4月22日，當時在印度控制的克什米爾（Kashmir）發生伊斯蘭主義武裝分子攻擊，造成26人身亡。印度將事件歸咎於巴基斯坦，巴國則否認指控並呼籲中立調查。
此後印巴兩國出動無人機、飛彈和大砲在雙方爭奪主權的克什米爾跨境交火，暴力情勢引發外界擔憂衝突擴大。
印度昨天對巴基斯坦發動空襲，鎖定「恐怖分子營地」，成為兩國數十年來最嚴重衝突，已有近50人喪生，多數在巴國。
印度政府發布的24座暫停民航班次機場名單，包括久德浦爾（Jodhpur）、盧迪安納（Ludhiana）和靠近巴基斯坦邊界的阿姆利則（Amritsar）等城市的機場。
一些印度最大航空公司如印度航空（Air India）、靛藍航空（IndiGo）和香料航空（SpiceJet）自昨天起已取消100多架航班。
印度媒體報導，今天宣布的機場停飛令可能在10日上午解除。
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