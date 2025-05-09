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新德里：巴基斯坦出動無人機 襲印度西部邊境

中央社／ 印度查摩/斯利那加9日綜合外電報導

印度軍方表示，巴基斯坦武裝部隊從昨天晚間到今天凌晨使用無人機與其他武器，沿著印度整個西部邊境發動「多次攻擊」。印、巴這兩個擁核鄰國之間的軍事衝突近來加劇。

路透社報導，自印度7日攻打巴基斯坦境內多處地點以來，這兩個宿敵就一直發生衝突；印度表示這些地點是「恐怖分子據點」，此舉是在報復上月在動盪不安的克什米爾地區發生的致命攻擊，印方稱伊斯蘭馬巴德涉及這場攻擊。

巴基斯坦否認這項指控，但自那之後，兩國互相進行了跨境射擊和砲擊，並向對方領空發射無人機與飛彈，這場暴力衝突已造成近48人死亡。

印度軍方也表示，巴基斯坦軍隊在兩國於克什米爾的實際控制線沿線「多次違反停火協議」。克什米爾由印巴分別控制，但雙方都宣稱擁有全部地區的主權。

印度軍方說，「無人機攻擊已被有效擊退，並對違反停火協議的行為給予相稱的回應」；並強調，所有「邪惡的陰謀」都將以「武力」回擊。

巴基斯坦並未立即針對印度的聲明做出回應。

印度 巴基斯坦

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