印巴空戰！殲-10C擊毀法製戰機 胡錫進：大量國家恐重新考慮軍購

近日印巴衝突，號稱發生了大規模的空戰，而印軍多架戰鬥機被擊落，包含法製的飆風戰機，巴基斯坦官方表示是大陸製造的殲-10C戰機立下的功勞，而大陸知名媒體人胡錫進表示，這個消息如果被公認，「大量發展中國家都會重新考慮自己的選擇，尤其是中東地區，錢多、武器需求旺盛，那裡的軍購商朝中國看將是擋不住的趨勢」。

胡錫進在微博上發文指出，飆風（Rafale）戰機被視為「四代半」法國最先進的戰機，每架的價格高達2億多美元，這一價格是殲-10C的「三、四倍」。對西方來說，印度比巴基斯坦要感受親近得多，巴基斯坦使用大陸製造的飛機和飛彈一舉擊落3架法國飆風戰鬥機，「這不僅讓印度很難堪，西方輿論機構也會將它視為『負面新聞』，不得不報時就報一下，但不把它炒熱會是西媒的默契」。

他稱，如果陸製殲-10C戰機和霹靂-15飛彈擊落法國飆風戰機的消息被「全面正式確認」，那將是殲-10戰機首次在空戰中擊落對方戰機，也是飆風戰機首次被擊落，「這個消息對國際軍購市場的攻擊將是核爆級別的。西方武器的最大特點是昂貴，而且買入國家都要在政治上受到牽制」。

他強調，「實戰是檢驗武器可靠性的最終和唯一的標準」，印度斥資88億美元購入了36架飆風，未來還計畫購買百架以上，飆風卻被殲-10C「輕鬆一舉打下3架」，這個消息如果被公認，「大量發展中國家都會重新考慮自己的選擇，尤其是中東地區，錢多、武器需求旺盛，那裡的軍購商朝中國看將是擋不住的趨勢」。

觀察者網旗下「觀軍」則發文指出，從各類圖像來看，印度空軍此次至少損失了飆風、幻象2000和蘇-30三款主力戰鬥機（可能還有米格-29UPG），巴基斯坦空軍目前沒有損失，空戰的主力武器是霹靂-15E超視距空對空飛彈，參戰部隊至少包括第15中隊的殲-10CE。

文章強調，在「雄鷹」系列這個歷史最為悠久的中外空軍聯訓品牌中，巴基斯坦空軍卻被共軍視作「基本功更扎實、對外交流條件更好的『台偽空軍』（此指國軍空軍）」，其獨特的價值長期受到重視。隨著殲-16和殲-10C加入「雄鷹」，雙方空軍參訓機型一度出現了准跨代差距，殲-10CE和JF-17C的適時加入，則讓雄鷹」的對抗烈度提升到了更高的水平線上。

文章指，對於新一代裝備全面形成戰鬥力、飛行員和飛行指揮員骨幹大都經歷過「雄鷹」系列鍛煉的巴基斯坦空軍來說，此次印巴空戰中，無論是敵機規模、性能還是交戰規則，其實都遠不如「雄鷹」中的一些設定，更讓他們感到被動，「在那些場景下，他們往往是X：0裡0的那一方」。