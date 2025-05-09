印巴衝突升溫！克什米爾再成戰火焦點 核武陰影籠罩南亞

印巴兩國再因克什米爾的問題劍拔弩張！繼4月22日，克什米爾由印度控制的地區，發生26人死亡的恐怖攻擊事件後，印度在當地時間7日凌晨，展開名為「辛多爾行動」（Operation Sindoor）的攻擊，鎖定巴基斯坦及其控制的克什米爾地區的「恐怖分子基礎設施」，這引發巴基斯坦強烈抗議，指控印度無端侵略。究竟這個地區為何長期處於戰爭邊緣？

根據《BBC》報導，印度國防部表示，「辛多爾行動」是為了兌現對4月22日攻擊事件的承諾，讓造成25名印度人和1名尼泊爾人死亡的兇手「付出代價」。但巴基斯坦否認與攻擊事件有任何關聯，並將印度的行動形容為「無端挑釁」。總理謝里夫（Shehbaz Sharif）表示，這個「令人髮指的侵略行為，絕不會被姑息」。

巴基斯坦總理謝里夫。取自X@CMShehbaz

稍後，巴基斯坦軍方回擊，聲稱擊落了五架印度飛機和一架無人機。對此，印度尚未對此作出回應。

這次衝突，雙方各自宣布傷亡人數。巴基斯坦軍方發言人喬杜里（Ahmed Sharif Chaudhry）表示，至少有26人喪生、46人受傷。與此同時，印度則表示，至少有七名平民在巴基斯坦砲擊下，於印度控制的克什米爾地區喪命。

美國總統川普回應，他感到相當遺憾，印巴雙方已經爭鬥很久了，希望這件事可以早日落幕。國務卿盧比歐表示，他正密切關注雙方局勢，並將持續與印度與巴基斯坦的領導人接觸，推動和平解決爭端。

聯合國祕書長古特雷斯（Antonio Guterres）則呼籲，兩國最大程度保持軍事克制，世界無法承受印度與巴基斯坦之間的軍事衝突。

印度攻擊巴基斯坦哪些地區？

喬杜里在記者會中表示，印度飛彈攻擊了旁遮普省的四個地點，以及巴基斯坦控制的克什米爾的兩個地區。

規模最大的攻擊，發生在靠近旁遮普省巴哈瓦爾布爾市的艾哈邁德普爾．沙爾基亞（Ahmedpur Sharqia），根據喬德里所述，一處清真寺建築群遭到轟炸，導致五人死亡，其中還包括一名三歲女童。其他襲擊地點，包括位於旁遮普省的穆里德克市（Muridke）、錫亞爾科特市附近的一個村莊，以及沙卡爾加爾（Shakar Garh）。

此外，巴基斯坦控制的克什米爾的兩個地點：穆札法拉巴德（Muzaffarabad）與科特利（Kotli）也遭到攻擊，巴基斯坦當局表示，兩座清真寺被摧毀，一名16歲女孩與一名18歲男孩在襲擊中喪生。

印度為何發動攻擊？

這場衝突源自印度控制的克什米爾帕哈爾甘，在4月22日發生的恐怖攻擊事件。當時，槍手殺害了26名男性，包括25名遊客與一名當地馬伕，其中多為男性印度教教徒。

印度長年指控巴基斯坦，支持並訓練恐怖組織，而這些團體，被認為是導致克什米爾地區動盪的主因。但巴基斯坦則堅稱，只提供克什米爾分離運動「道義與外交」上的支持。

4月22日的攻擊發生後，印度將矛頭指向一個名為「抵抗陣線」（The Resistance Front, TRF）的組織，聲稱該組織受到巴基斯坦支持並在當地藏匿。然而，巴基斯坦強烈否認涉案，並呼籲進行「透明、公正、可信」的調查。

印度曾在2016與2019年遭受襲擊後，對巴基斯坦展開報復行動，這次也不例外。總理莫迪（Narendra Modi）就表示，印度將「追捕攻擊者到天涯海角」，並誓言讓策劃與執行攻擊者「付出無法想像的代價」。

然而，兩週多過去了，印度軍方仍在克什米爾的森林中搜尋襲擊者。

為何克什米爾成為印巴衝突熱點？

《衛報》指出，克什米爾地區位於喜馬拉雅山脈南麓，從1947年印度與巴基斯坦自英國殖民統治下獨立以來，對該地區的主權歸屬便長期存在爭議。

儘管印巴雙方皆宣稱對整個克什米爾擁有主權，但目前實際上，是由兩國分別控制部分區域，並以1947至1948年第一次印巴戰爭停火後劃定的「控制線」為分界，這條邊界如今成為世界上軍事化程度最高的地帶之一。

克什米爾爭議的根源，可追溯至1947年印巴分治時期，當時遍布南亞的眾多土邦，面臨選擇加入印度或巴基斯坦的命運，而克什米爾王公雖統治一個以穆斯林為主的地區，卻最終決定加入印度，引發巴基斯坦不滿，並成為歷來衝突的導火線。此後，兩國曾多次為此交戰，最近一次全面衝突發生於1999年。

數十年來，克什米爾境內的武裝分離主義運動也從未停歇，許多當地穆斯林居民支持叛軍，將克什米爾從印度分離，無論是併入巴基斯坦，或是成為獨立國家。而印度則長期指控巴基斯坦暗中支援這些激進組織，但巴方堅決否認，強調只提供道義與外交上的支持。

2019年，印度總理莫迪領導的政府，對印控克什米爾實施嚴厲安全管制，並取消該地自1949年以來享有的有限自治地位，這項舉動雖然受到印度國內歡迎，但在克什米爾當地引發了強烈反彈。

隨後，新政策允許非本地居民購買土地，引發民間對於印度人民黨（BJP）試圖改變穆斯林人口結構、剝奪原住民土地權益的憂慮。

克什米爾地區位於喜馬拉雅山脈南麓。wikimedia commons by Nandanupadhyay

接下來會如何發展？

對於雙方是否會演變為全面戰爭，專家則看法分歧。

美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）分析師格羅斯曼（Derek Grossman）警告，這次空襲是「極為嚴重的升級」，若巴基斯坦做出強烈反擊，不排除戰事升高至「核戰」等級。他指出，兩國各自擁有約170枚核彈頭，一旦衝突升級，「可能導致大國透過代理人參戰。」

印度長期與俄羅斯有軍事合作，近期更獲得新型飛彈，但印度與美國的戰略關係也日益緊密，雙方都表示支持。反觀巴基斯坦則與中國維持緊密合作。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）高級研究員拉賈戈帕蘭 (Raji Pillai Rajagopalan) 則指出，巴基斯坦領導層過去已展現「一定程度的克制」，相信雙方都清楚不能讓衝突演變至核戰層級。

此外，經濟因素也可能成為制約的力量。信用評級機構穆迪（Moody's）警告，若戰事持續，恐重創巴基斯坦已岌岌可危的經濟，而對印度而言，除了國防開銷上升，經濟衝擊相對有限。

南亞這場新一輪衝突何去何從，恐將取決於未來幾小時內巴基斯坦的回應強度，全球也正密切關注，這兩個擁核鄰國是否會走出衝突循環，或是再次陷入不可收拾的軍事對抗。

（本文出自2025.05.07《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）