快訊

高雄日本人氣飯糰店租約風波 里長證實：將提前解約搬遷

新台幣暴衝掀去美元化風潮 揭開反向亞洲貨幣危機序幕

尷尬！川普剛喊「無比榮耀」 美籍新教宗遭爆曾轉發反川貼文

印度談攻擊巴基斯坦：回應恐攻 打擊恐怖分子據點

中央社／ 新德里8日專電

印度外交部次長唐勇勝（Vikram Misri）今天晚間表示，5月7日轟炸巴基斯坦絕非是要讓緊張情勢升高，只是要對4月22日發生的克什米爾（Kashmir）恐攻做出回應。

印度外交部晚間緊急通知記者，在收到通知後1個小時後會召開臨時記者會，針對7日對巴基斯坦恐怖分子進行精準打擊的「辛多爾行動」（OperationSindoor）做出說明。

唐勇勝在記者會中直接了當地表示，印度的意圖並非讓事態再升級，只不過是對克什米爾恐攻做出回應罷了。他強調說，「我們的回應是有針對性的、精準的、可控制的、有分寸的」，且行動未以任何軍事設施為目標，只有巴基斯坦境內恐怖分子的據點遭到打擊。

對於巴基斯坦否認與恐怖分子有任何關聯，唐勇勝表示，巴基斯坦是全球恐怖主義的溫床，這些證據不只印度有，世界各國的政府、有關當局和機構也都有，且巴基斯坦幾十年來一直肆無忌憚地向印度發動跨國恐怖行動。

唐勇勝指出，印度一直為多起恐怖攻擊的受害者尋求正義，像是2008年的孟買（Mumbai）恐怖攻擊事件、2016年的帕坦科特（Pathankot）恐怖攻擊事件等，印度都提供了證據，敦促巴基斯坦將犯案者繩之以法，但在該國阻撓下，調查沒有任何進展。

至於外傳有巴基斯坦平民因7日的「辛多爾行動」喪命，唐勇勝說：「我們已經明確表示，5月7日的所有打擊目標都是經過仔細篩選，針對恐怖分子據點所選的。」他補充道，反倒是巴基斯坦的報復行動，自7日上午以來已經造成16名平民死亡，另有59人受傷。

唐勇勝表示，巴基斯坦聲稱印度刻意對宗教場所進行打擊，這是「完全不對的」，事實是巴基斯坦正濫用宗教場所作為掩護，教育、指揮、訓練恐怖分子。

唐勇勝強調，「辛多爾行動」是針對克什米爾恐攻做出的回應，若巴基斯坦如其所言要對這個行動報復，只要有進一步行動，就是要讓情勢再度升級，「我們也將再因此做出回應」，就像巴基斯坦今天有些動作，而印度也做了適當回應一樣。

印度控制的克什米爾4月22日發生恐怖攻擊事件，奪走26條人命，並造成數十人受傷，這讓印度與巴基斯坦的關係更為緊張，兩國先後以外交、經濟、軍事手段對彼此表達不滿。

印度 巴基斯坦

延伸閱讀

印巴衝突升級 美國務院籲：停止所有暴力

印巴致命空戰！巴基斯坦擊落5架印度戰機 中國大陸軍工股大漲

刻意散播假消息？印駁斥「巴擊落軍機」：拿舊照發文

擊落25架無人機！印度襲擊釀1死4傷 巴國狠斥：已失去理智

相關新聞

美國這次真不管！范斯明言不插手印巴衝突：與我們無關

印度與巴基斯坦緊張局勢持續升溫，美國副總統范斯（JD Vance）表示，對於印度與巴基斯坦之間的衝突，美國不會介入，並強...

印巴衝突升級 美國務院籲：停止所有暴力

印度與巴基斯坦爆發衝突，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）8日與兩國通話，強調情勢必須降級，並呼籲兩國應該展開對...

戰火白熱化 巴基斯坦：擊落25架印度自殺無人機

印度與巴基斯坦七日爆發武裝衝突。巴軍發言人喬德里八日在記者會說，擊落印方廿五架以色列製自殺無人機。這些無人機出沒在巴國多...

印巴空戰！125架戰機纏鬥逾一小時 近代最大規模

印度七日凌晨空襲巴基斯坦控制的克什米爾等地九處地點，巴基斯坦反擊並擊落五架印度軍機，其中包括三架法製「飆風」（Rafal...

CNN：川普冷淡應對印巴衝突 巴基斯坦外長不滿

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）八日分析，印度與巴基斯坦七日爆發衝突，可能成為美國川普政府處理複雜情勢能力與號召全球意願的試...

克什米爾大城查摩傳爆炸 印度懷疑遭巴基斯坦無人機攻擊

印度控制的克什米爾大城查摩（Jammu）今晚傳出爆炸聲，印度軍事消息人士說，他們懷疑是遭到巴基斯坦無人機攻擊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。