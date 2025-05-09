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印巴空戰！125架戰機纏鬥逾一小時 近代最大規模

聯合報／ 編譯徐榆涵／綜合報導
圖為法製「飆風」（Rafale）戰機資料照。路透
圖為法製「飆風」（Rafale）戰機資料照。路透

印度七日凌晨空襲巴基斯坦控制的克什米爾等地九處地點，巴基斯坦反擊並擊落五架印度軍機，其中包括三架法製「飆風」（Rafale）戰機。ＣＮＮ報導，此次印巴空中激戰，可說是近代最大規模「戰機纏鬥」之一。

巴基斯坦高階安全官員表示，近日與印度戰機爆發的激烈空戰，成功擊落五架印度軍機，並形容這場交鋒為「近代航空史上規模最大、時間最長的空中纏鬥之一」。

該官員向ＣＮＮ透露，當時雙方共動用多達一二五架戰機，激戰持續超過一小時，雙方均未越界進入對方領空，交火期間雙方的飛彈攻防距離有時超過一百六十公里。

官員指出，印巴雙方都不願讓飛行員駕機跨越邊境，主因是二○一九年曾發生一起小規模空戰，一名印度空軍飛行員在巴基斯坦領空被擊落，被俘後在電視上公開露面，最後才被遣返印度。這段「羞辱經歷」讓雙方這次都極力避免戰機越界，以免飛行員被俘之事重演。

據指出，印度空軍當時必須多次出擊以鎖定目標；而巴方則盡力提前警告疑似遭鎖定地區的平民，軍方也設法將平民傷亡降至最低。

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