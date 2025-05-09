戰火白熱化 巴基斯坦：擊落25架印度自殺無人機

印度與巴基斯坦七日爆發武裝衝突。巴軍發言人喬德里八日在記者會說，擊落印方廿五架以色列製自殺無人機。這些無人機出沒在巴國多地，包括兩大城喀拉蚩、拉合爾，巴方稱印方此舉為「嚴重挑釁」，造成一名平民喪生與四名軍人受傷。

喬德里還說，印方「顯然已喪失理智」，巴國正在境內多地蒐集以國製造的「哈洛普」自殺無人機殘骸。

巴國外長達爾七日也說，巴國空軍的中國大陸製殲10Ｃ戰機擊落三架法國飆風戰機、一架米格29戰機及一架蘇愷30戰機，巴國外交部中的一整支中方小組和中國駐巴大使正獲報最新訊息。但對達爾前述說法，中國外交部發言人八日說並不知情，也尚未看到有關中國駐巴大使活動的任何相關資訊。

巴國總理夏立夫八日說，和「親愛的兄弟」土耳其總統厄多安通話，感謝厄多安在此一關鍵時刻展現的團結和對巴國的支持。

印度稱，七日以來，來自巴國的砲火已造成十六名平民死亡、五十六人負傷，包括八名婦孺。巴國則指稱，截至八日，來自印度的空襲以及越過印控、巴控克什米爾邊界的砲火，已導致至少卅一名平民身亡、約五十人受傷。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）和英國天空新聞引述巴國新聞部報導，巴國武裝部隊在和印控克什米爾接壤的邊界，擊斃四十至五十名印度軍人。巴國新聞部聲稱，「我方炸毀印方在此一事實上邊界的軍事設施」。

巴國八日宣布，喀拉蚩機場持續關閉至當晚六時（台灣當晚九時），拉合爾及首都伊斯蘭馬巴德機場則因「作業原因」短暫關閉。

對印巴爆發嚴重衝突，川普七日在白宮說，「我想要看到他們停下來；我們與這兩國相處融洽，與雙方關係良好，我希望看到這種情況停止。若能幫上忙，那我會幫」。

印度總理莫迪八日則在印巴七日開火後首次發表談話，呼籲「保持警覺」和「清楚溝通」。他當天在其主持的政府部長高層會議中指示，面對來自鄰國的戰爭行為，需要強力的內部協調與韌性。

印度國防部長辛赫稍早在與該國政治領袖們的會議中表示，印度針對巴基斯坦境內目標的軍事行動「持續中」。這是印方首次證實已鎖定巴國軍事設施。

中國外交部發言人林劍八日在記者會說，中方七日已就當前印巴局勢表明立場。中方對目前事態發展感到擔憂。印巴是搬不走的鄰居，也都是中國鄰國；中方願和國際社會一起努力，繼續為緩解當前緊張局勢發揮建設性作用。

印控克什米爾四月廿二日發生恐攻，造成至少廿六人喪命。印方指控巴方涉案，七日凌晨對巴國境內「恐怖分子基礎設施」展開空襲。