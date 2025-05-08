巴基斯坦擊落五架印度戰機 中國軍工股票大漲

（德國之聲中文網）印度對巴基斯坦周三（5月7日）發動了數十年來最深入、最致命的打擊，而巴基斯坦則稱擊落了數架印度戰機。這是兩國自2019年以來的首次直接沖突。

巴基斯坦軍方周四（5月8日）表示，在多個地點「擊落」了25架印度無人機，目前行動仍在繼續。

巴基斯坦總理謝裡夫在國會電視講話中表示，軍方擊落了五架印度戰機，其中包括三架法國制造的「陣風」戰機。謝裡夫稱，巴基斯坦戰機並未進入印度領空，擊落敵機是在對方「投彈」之後。這些說法目前無法證實，印度政府也未對戰機損失的質疑作出回應。

巴基斯坦使用中國產PL-15空對空導彈

盡管這場空戰仍然情況不明，但可以確定的是，巴基斯坦首次在實戰中使用了中國產PL-15（霹靂-15）主動雷達制導空對空導彈。

據當地官方媒體報道，巴基斯坦外長伊沙克·達爾（Ishaq Dar）周三稱，巴基斯坦在與印度空軍的沖突中部署了中國產殲-10C戰鬥機。

一些疑似PL-15導彈殘骸的圖像開始在社交媒體上傳播。據稱，這些導彈碎片墜落在印度旁遮普邦東北部的霍希阿爾布爾地區。

PL-15是中國標准的主動雷達制導導彈，設計性能對標美國AIM-120D中程導彈。

印度裝備有MBDA「流星」遠程導彈，與PL-15相當，但西方分析人士認為，「流星」憑借沖壓發動機在「無法逃逸區」和遠程命中率上更勝一籌。

中國軍工股票大漲

巴基斯坦此次疑似使用的殲-10C戰機由中國航空工業集團（AVIC）旗下的成都飛機工業公司生產。在深圳上市的成都飛機工業公司股票一度暴漲超過16%。截至當天上午11點40分，當地股價仍上漲8.31%。周三，該股上漲了17.05%，創下去年10月以來的最大單日漲幅。

中國船舶集團的股票也微漲0.4%。該集團生產軍用和民用船只。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所的數據，2020年至2024年間，超過60%的中國武器出口流向巴基斯坦。

據路透社報道，周四，當被問及中國戰機是否參與了印度與巴基斯坦之間的沖突時，中國外交部稱「對此事不了解情況」。

（綜合報道）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】