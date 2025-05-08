擊落25架無人機！印度襲擊釀1死4傷 巴國狠斥：已失去理智

印度7日對喀什米爾巴基斯坦控制區內的恐怖分子營地發動精準打擊，巴基斯坦軍方發言人喬德里（Ahmed Sharif Chaudhry）8日在記者會上說，巴國7日夜間共擊落印度25架哈洛普無人機，無人機共造成1名平民死亡與4名軍人受傷。

喬德里表示，印度「顯然已失去理智」，7日的攻擊為「又一次的軍事侵略行動」。巴國指控，印度7日夜間出動數十架無人機，攻擊巴國拉合爾（Lahore）、古治蘭瓦拉（Gujranwala）、查克瓦爾區（Chakwal）、阿托克（Attock）、拉瓦爾品第（Rawalpindi）、巴哈瓦爾布爾（Bahawalpur）、棉瓦里（Mianwali） 及喀拉蚩（Karachi）等城市。

他說，巴國的防空系統共擊落25架無人機，而4名巴基斯坦士兵另一波空襲對抗中受傷。在與印度接壤的東南部信德省米亞諾區中，1名平民因無人機襲擊而喪命。

喬德里也表示印度的無人機行動是「嚴重挑釁」，巴國軍警仍在收集無人機殘骸。「當我們談話時，這種赤裸裸的侵略仍持續中，部隊也高度戒備並努力消除侵略」。

巴國外長達爾（Ishaq Dar）7日也說，在印度對巴國境內「恐怖分子」據點發動空襲後，巴國的殲10C擊落3架法國飆風戰鬥機、1架米格29及1架蘇愷30，還說中國大陸外交團隊已了解發生事情。

不過，大陸外交部發言人8日說並「不清楚」相關情勢，也未看到大陸在巴國大使的「任何相關消息」。

印度7日對巴基斯坦發動的飛彈空襲，造成31人死亡，並讓印巴緊張情勢加劇。巴國喀拉蚩、拉合爾、夏爾科特機場航班暫停至8日夜晚，而印度北部逾20座當地機場則關閉直到10日。

另據巴國信德省衛生部門發布的通知，該省所有醫院與衛生機構宣布進入緊急狀態，所有醫務人員休假全部取消。

距離巴國邊境20英里的印度城市阿姆利則（Amritsar）則在7日晚間進行第二次安全演習與短暫停電，並呼籲居民保持警戒；印度拉吉斯坦邦（Rajasthan）與旁遮普邦（Punjab）也進入高度戒備，所有員警均取消休假，邊境安全部隊更接到命令發現可疑活動即開火，邊境一帶也啟動反無人機系統。

印度宣稱，7日的攻擊目標為「恐怖分子基礎建設」，包括訓練營地與激進組織住處，這些組織為過去20年來發生在印度最嚴重的部分恐攻幕後黑手，印方並未攻擊任何巴國軍事基地或設備，空襲「有節制、未升級、適當且負責任」。

不過，巴國否認有任何恐怖組織在飛彈襲擊區活動，並表示攻擊僅針對平民。

衛報指出，巴國陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）將拍板對印度的軍事回應措施。隨著輿論要求其向印度展現實力，穆尼爾面臨不斷高聲的壓力。