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巴基斯坦啟動國家安全程序 防長警告：隨時爆發核戰

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
巴基斯坦國防部長阿西夫4月28日於伊斯蘭馬巴德接受路透採訪。路透
巴基斯坦國防部長阿西夫4月28日於伊斯蘭馬巴德接受路透採訪。路透

每日郵報報導，巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Asif）7日就印巴緊張局勢發出強烈警告，他表示若衝突持續升級，恐隨時爆發核武戰爭。

印度7日對巴基斯坦發動致命空襲，造成雙方至少38人喪命，這是印巴兩個擁有核武的鄰國20年來爆發最嚴重的暴力衝突。

阿西夫7日晚間接受巴基斯坦Geo News電視台訪問時表示：「如果印度對區域發動全面戰爭，並陷入對峙，那麼隨時都有可能爆發核戰。」他補充：「若印度升高衝突，導致局勢發展到雙方可能動用核武的地步，印度將須為此承擔全部責任。」

同時，Geo News指出，阿西夫透露，巴基斯坦正在啟動國家安全程序，隨時可召開國安委員會。

另一方面，印度向駐新德里的十多位外國使節表示，「若巴基斯坦做出回應，印度也將回應」。此舉引發外界擔心，這個世上最危險且人口最稠密的核武熱點之一，將爆發更大規模的軍事衝突。

印度 巴基斯坦

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