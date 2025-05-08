印巴爆20年來最嚴重衝突 川普籲兩國停止戰鬥

在印度與巴基斯坦這兩個擁核國家爆發20年來最嚴重暴力衝突之際，美國總統川普（Donald Trump）今天呼籲兩國停止戰鬥。

法新社報導，川普在白宮指出：「我想要看到他們（印度與巴基斯坦）停下來。」他還說：「我們與這兩國相處融洽，與雙方關係良好，我希望看到這種情況停止。如果幫得上忙，我會幫忙。」

印度今天對勁敵巴基斯坦發動致命空襲後，雙方在有領土爭議的邊境地區交火，至少導致38人喪命，這是印巴兩個擁核鄰國20年來所爆發最嚴重暴力衝突。

巴基斯坦當局表示，印度空襲並在邊境開火造成26名平民喪命；印度方面則指巴國炮擊導致至少12人喪生。