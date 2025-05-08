印巴位處台灣赴歐航線 空中交通大亂

印巴交火，巴基斯坦宣布關閉領空四十八小時、印度也關閉北部多個機場，我國籍航空在內的亞洲多家航空公司調整往返歐洲航班路線或取消航班；巴基斯坦軍方發言人表示，印度發動攻擊時，當地領空共有五十七架國際航班正在飛行。

俄烏戰爭前，許多從台灣飛往歐洲航班會飛越俄羅斯領空，台灣加入西方國家對俄制裁後，目前多改經印、巴與中亞。

桃園機場公司統計，六、七日國籍航空長榮、華航有十個飛往歐洲航班被迫轉降、返航或取消。

張姓男子表示，計畫到波羅的海旅行，搭機飛布拉格途中發生印巴衝突，飛了十幾個小時回曼谷加油再轉回台灣，「至少平安回台」；有民眾在社群分享一段影片，指當時在印度上空第一現場，從睡夢中被廣播叫醒還滿心慌的，當然後來沒到布拉格，「台灣飛台灣，飛了十六小時。」一名到波蘭出差五天的王姓男子說，回程碰到印巴開戰關閉領空，被迫在阿姆斯特丹多停一天。