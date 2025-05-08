印度、巴基斯坦若開打 形同美中軍武較勁

印控克什米爾四月廿二日發生針對遊客的恐攻事件，讓印度與巴基斯坦再次捲入軍事衝突。紐約時報指出，西方加強軍援印度，中國大陸則力挺巴基斯坦，讓美中軍售在南亞對壘。

紐時指出，印度身為傳統上的不結盟國家，卻已擺脫對美國猶豫不決的過去，持續向美國和其他西方供應商採買數十億美元軍備，同時大幅減少從冷戰時期盟友俄羅斯購買低成本武器。

巴基斯坦與美國的關係則自阿富汗戰爭結束後逐漸減弱，巴國不再購買美國曾經鼓勵取得的美製軍備，把絕大多數軍事採購轉向中國大陸。

這些聯結，將超級大國爭霸注入南亞持續最久且最棘手的印巴衝突中。美國已把印度培養成抗中合作夥伴，而隨著印美關係日益密切，大陸也加強扶持巴基斯坦。同時，印中關係近年來已因邊境領土糾紛而惡化，兩國不時爆發衝突，而隨著川普總統對北京發起貿易戰，美中兩大強權關係也跌至谷底。

這種緊張態勢表明，隨著二戰後全球秩序出現斷裂，聯盟已變得更加複雜和混亂。南亞頻繁的軍事對抗讓動盪加劇，雙方武裝部隊很容易犯錯，提高了緊張及可能失控的風險。前外交官、卡內基國際和平基金會資深研究員泰利斯表示，美國現在是印度安全利益的核心，中國在巴基斯坦日益發揮類似作用。

冷戰時期，印度與蘇聯關係密切，印度軍事裝備近三分之二來自莫斯科。當時巴基斯坦卻成為美國夥伴，協助美國在阿富汗擊敗蘇聯。一九八○年代，巴國軍方利用這一關係購買數十架Ｆ-十六戰機，削弱印度享有的空中優勢。

冷戰結束後，印巴都因在一九九○年代進行核武試爆而遭美國制裁。十多年間，美國拒絕交付巴國已付款購買的數十架Ｆ-十六戰機。

九一一恐攻後，巴國命運再次改變，在反恐戰爭再度成為美國夥伴。當年美國向巴國提供數百億美元軍事援助，成為巴國最大的武器供應國，大陸位居第二。

隨著巴國對美國的重要性下降，巴國轉向中國。過去四年來，巴國約八成武器是北京提供。

印度對俄國武器依賴也減半。二○○六年至二○一○年，印度約八成武器來自俄羅斯。過去四年來已下降至百分之卅八，印度一半以上進口武器來自美國、法國和以色列。

美國觀察家研究基金會研究員福特表示，如果想像一場印巴間未來衝突，看上去愈來愈像印度用美國與歐洲平台作戰，而巴基斯坦將用中國平台作戰。