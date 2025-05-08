印巴衝突人民遭殃… 彈片破窗傷人 睡醒驚見彈如雨下

印度七日空襲巴基斯坦，雙方隨後在有領土爭議的邊境地區交火。在巴國控制的克什米爾首府穆薩法拉巴德，有居民聽見數起爆炸驚慌逃竄，前往相對安全地方。在印度控制的克什米爾，則有居民稱看到「砲彈像雨般落下」。

法新社報導，穆薩法拉巴德有棟清真寺遇襲，該寺七十歲的管理人喪命，同日稍晚就舉行喪禮；該寺周邊有多棟房屋牆上都可見爆炸痕跡。附近居民沙爾曼說，「夜間有陣陣可怕聲響，大家都慌了」。

大腿遭彈片擊中的廿四歲居民米爾則說，「我們正移動到較安全的地方…我們現在無家可歸」。居民阿什拉夫則向美聯社說，人們紛紛跑到街上或逃到空曠空間，「我們害怕下枚飛彈可能會擊中我們的家」。

在印控克什米爾的彭琪區，法新社引述正躺在醫院的居民法魯克向印媒指出，「我們因為聽見開火的聲音而醒來」，他當時看見「彈如雨下」。

一名疑因印度飛彈襲擊受傷的男子，七日在醫院接受治療。歐新社

英國廣播公司ＢＢＣ走訪巴拉穆拉區的主要醫院，發現有四名傷患，其中一名是來自邊境市鎮烏里、十八歲的曼佐爾；他在自家一樓睡覺，手臂遭破窗而入的彈片所傷，醫師說需要動手術取出。

其他傷者是奈克和他的家人。ＢＢＣ說，一枚砲彈擊七日凌晨擊中他們家，他們全都受傷；奈克和他八歲的兒子頭部受傷，他嫂子胸部出現血塊，需動手術。奈克說，「我們房子被燒毀，但幸運的是我們活下來」。