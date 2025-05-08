核武鄰國 印度、巴基斯坦無意升級衝突

印度七日宣布精準打擊巴基斯坦恐怖分子營地，並聲稱行動節制、未鎖定攻擊巴國軍事設施，凸顯印方無意升級緊張關係。分析家認為，全面開戰對雙方不利，印巴均意識到彼此的核子能力，且受到美國等方面國際壓力，有避免戰爭的誘因。

印度稱攻擊巴基斯坦和其控制的查摩、克什米爾地區恐怖分子基礎建設，但也強調其行動是重點式，目標選擇和任務執行方式相當克制；印度查摩與克什米爾首長阿布杜拉也說，該地區沒人希望印巴開戰，印度選擇「正確方式」回應四月克什米爾廿六死恐攻事件，「巴國須放下槍」。

華府智庫大西洋理事會史考克羅中東安全計畫助理主任法蒂瑪說，全面開戰對印巴都不利；巴基斯坦軍事力量受制其經濟不穩定，自許為新興全球經濟強權的印度也承擔不起不穩定性。另外，在核武國家比鄰的區域若升級衝突，其代價無論有意或無意，都將難以計量。

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，巴國正接受國際貨幣基金組織七十億美元的債務救助計畫，其國內生產毛額正開始上升、通膨開始下降，印巴若持續廣泛衝突，對巴國本就不穩的經濟恐有嚴重後果。穆迪信評也指出，長期緊張加劇將不利巴國增進總體經濟穩定，更可能影響其取得外部融資來償還外債；印度所受衝擊可能不大，但增加國防開銷則可能影響政府財政。

大西洋理事會非常駐資深研究員普利查斯說，局勢不太可能繼續升級；儘管印巴緊張高漲，但兩國都理解彼此的核能力，且受到美國和聯合國的國際壓力。私下溝通等外交管道都還開放，歷史先例也顯示在有限行動後，雙方能降低衝突。印度的克制做法和巴國的審慎措辭，暗示兩國有共同利益抑制危機。