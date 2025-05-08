20年來最嚴重衝突 印巴交火至少38死

印度宣布七日凌晨空襲巴基斯坦控制的克什米爾等地九個地點，稱這是「對恐怖分子營地的精準打擊」，巴國隨即開砲反擊。印巴在邊境猛烈交火，兩國至少卅八人喪命，成為這兩個相鄰核武國家廿年來最嚴重衝突。

巴國當局說，印度空襲並在邊境開火，已造成廿六名平民喪命、四十六人受傷。巴國軍方發言人喬德里說，五架印度戰機被擊落，但印度尚未證實此說。美國有線電視新聞網（CNN）引述一位印度國防消息人士報導，巴國砲擊導致印方至少十二死、五十七傷。

在印度控制的克什米爾，四月廿二日發生至少廿六人喪命的恐攻事件，死者絕大多數是印度觀光客。印度調查顯示，涉案分子至少有兩名巴國人，指責巴基斯坦在背後支持該事件。巴國雖嚴正否認，但兩國緊張急遽升溫，雙方軍隊此前已連續幾天在克什米爾邊境地帶交火。

巴國軍方說，印方飛彈襲擊巴國控制的克什米爾和旁遮普省六個地方，死者包括孩童。路透報導，旁遮普省是巴國人口最多的省，這是繼印巴逾半世紀前的全面戰爭後，印度首度攻擊該省。

印度這次行動名為「辛多爾行動」（Operation Sindoor）。印度外交部次長唐勇勝七日說，政府預先獲得情資得知印度將遭進一步攻擊，採取先發制人行動，阻止更多類似的跨國恐攻。印度國防部也說，「我們說到做到，對發動攻擊的人究責到底」。印度陸軍在社群媒體Ｘ發文說，「正義獲得伸張」。

對於印巴衝突，美國總統川普在白宮回應記者時表示，「真遺憾。我剛聽說了。我猜人們根據過往的經驗就知道會出事。他們打了很久，打了好幾十年。我希望這一切快點結束」。

美國國務卿魯比歐上周曾與巴基斯坦總理和印度外交部長通電話，希望說服雙方降低緊張。雖然有外交斡旋，印度還是出手攻擊巴國。

巴國國安會聲明，印方襲擊建立在「想像恐怖分子營地存在的假藉口」，巴方保留基於自衛自行選擇時間、地點和方式回應的權利。

中國大陸外交部七日呼籲印巴雙方保持冷靜克制。美聯社報導，大陸是巴國最大投資國，也和印度有多項邊境爭端。俄羅斯、法國呼籲以和平方式解決爭端。