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20年來最嚴重衝突 印巴交火至少38死

聯合報／ 記者顏伶如、編譯高詣軒／綜合報導
居民在巴基斯坦控制的克什米爾首府穆扎法拉巴德查看一棟疑遭印度飛彈炸毀的建築。（美聯社）
居民在巴基斯坦控制的克什米爾首府穆扎法拉巴德查看一棟疑遭印度飛彈炸毀的建築。（美聯社）

印度宣布七日凌晨空襲巴基斯坦控制的克什米爾等地九個地點，稱這是「對恐怖分子營地的精準打擊」，巴國隨即開砲反擊。印巴在邊境猛烈交火，兩國至少卅八人喪命，成為這兩個相鄰核武國家廿年來最嚴重衝突。

巴國當局說，印度空襲並在邊境開火，已造成廿六名平民喪命、四十六人受傷。巴國軍方發言人喬德里說，五架印度戰機被擊落，但印度尚未證實此說。美國有線電視新聞網（CNN）引述一位印度國防消息人士報導，巴國砲擊導致印方至少十二死、五十七傷。

在印度控制的克什米爾，四月廿二日發生至少廿六人喪命的恐攻事件，死者絕大多數是印度觀光客。印度調查顯示，涉案分子至少有兩名巴國人，指責巴基斯坦在背後支持該事件。巴國雖嚴正否認，但兩國緊張急遽升溫，雙方軍隊此前已連續幾天在克什米爾邊境地帶交火。

巴國軍方說，印方飛彈襲擊巴國控制的克什米爾和旁遮普省六個地方，死者包括孩童。路透報導，旁遮普省是巴國人口最多的省，這是繼印巴逾半世紀前的全面戰爭後，印度首度攻擊該省。

印度這次行動名為「辛多爾行動」（Operation Sindoor）。印度外交部次長唐勇勝七日說，政府預先獲得情資得知印度將遭進一步攻擊，採取先發制人行動，阻止更多類似的跨國恐攻。印度國防部也說，「我們說到做到，對發動攻擊的人究責到底」。印度陸軍在社群媒體Ｘ發文說，「正義獲得伸張」。

對於印巴衝突，美國總統川普在白宮回應記者時表示，「真遺憾。我剛聽說了。我猜人們根據過往的經驗就知道會出事。他們打了很久，打了好幾十年。我希望這一切快點結束」。

美國國務卿魯比歐上周曾與巴基斯坦總理和印度外交部長通電話，希望說服雙方降低緊張。雖然有外交斡旋，印度還是出手攻擊巴國。

巴國國安會聲明，印方襲擊建立在「想像恐怖分子營地存在的假藉口」，巴方保留基於自衛自行選擇時間、地點和方式回應的權利。

中國大陸外交部七日呼籲印巴雙方保持冷靜克制。美聯社報導，大陸是巴國最大投資國，也和印度有多項邊境爭端。俄羅斯、法國呼籲以和平方式解決爭端。

砲彈七日落在印度控制的克什米爾查謨區，引發濃煙。（法新社）
砲彈七日落在印度控制的克什米爾查謨區，引發濃煙。（法新社）

印度 巴基斯坦

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