印巴克什米爾邊境激烈交火 我外交部籲旅外台人儘速離開

印度今天對克什米爾恐攻做出回應，轟炸巴基斯坦恐怖分子據點。外交部表示，印度及巴基斯坦邊境緊張情勢升高，請民眾儘速離開該邊境地區。

印度今天對克什米爾恐攻做出回應，對巴基斯坦恐怖分子據點展開打擊行動「辛多爾行動」（OPERATION SINDOOR），印度媒體報導約有80多名恐怖分子喪命。巴基斯坦也在實質控制線開火報復，印度軍方表示，有3名印度人因此喪生。

外交部晚間發布新聞稿指出，考量雙邊局勢短期並無緩和跡象，且印度國內暫時關閉多處機場（包括：Leh、Thois、Srinagar、Jammu、Amritsar、Pathankot、Chandigarh、Jodhpur、Jaisalmer、Jamnagar、Bhatinda、Bhuj、Dharamshala、Shimla、Rajkot、Porbandar等），建議民眾應儘速離開印度與巴基斯坦邊境地區，包括：拉達克（Ladakh）、查摩克什米爾（Jammu & Kashmir）、旁遮普（Punjab）、拉吉斯坦（Rajasthan）、古吉拉特（Gujarat）等聯邦屬地及州與巴國交界處，並請隨時留意局勢變化。

外交部強調，民眾在印度期間，如果遭遇急難事件需要協助，請就近撥打駐印度代表處急難救助電話：+91-9810-642-658；駐清奈辦事處急難救助電話：+91-96000-99511；駐孟買辦事處急難救助電話：+91-8850842243；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。

印度控制的克什米爾（Kashmir）地區4月22日發生恐怖攻擊事件，至少26人死亡，印度調查後發現，發動攻擊的恐怖分子中，有至少3個巴基斯坦人，讓兩國緊張關係升溫。