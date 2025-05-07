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印巴衝突打亂飛航 多家航空公司變更、取消班機

中央社／ 台北/新德里7日綜合外電報導
多家亞洲航空公司今天宣布，由於印度與巴基斯坦爆發戰鬥衝突，旗下往返歐洲的班機變更航路或取消航班。圖為示意圖。(美聯社)
多家亞洲航空公司今天宣布，由於印度與巴基斯坦爆發戰鬥衝突，旗下往返歐洲的班機變更航路或取消航班。圖為示意圖。(美聯社)

多家亞洲航空公司今天宣布，由於印度巴基斯坦爆發戰鬥衝突，旗下往返歐洲的班機變更航路或取消航班。

路透社報導，互相敵對的核武國家印度與巴基斯坦爆發20多年來最嚴重戰鬥衝突，印度空襲巴國及巴控克什米爾（Kashmir）地區，巴國則稱擊落5架印度戰機，並宣布關閉領空。

逾24個國際航班變更航路以避開巴基斯坦領空。根據航班追蹤應用程式Flightradar24，截至當地時間今天上午，各家航空公司已取消52個往返巴國班機。

印巴兩國的國內線航班也受到干擾。印度關閉數個機場，導致印度航空公司（Air India）、靛藍航空公司（IndiGo）、香料航空公司（SpiceJet）、阿卡薩航空（Akasa Air）取消航班。

航班追蹤網站的影像顯示，除了少數班機，印度西北部領空及巴基斯坦全境領空幾乎沒有任何民用飛機。

中華航空6日台北－法蘭克福、台北－布拉格、台北－阿姆斯特丹、台北－羅馬、台北－倫敦技術降落曼谷機場。華航指出，第一時間已啟動相關應變作業，採取一系列措施以確保旅客及機組人員安全。

長榮航空表示，5月6日BR62維也納－曼谷航班返航維也納；BR95桃園－米蘭航班將轉降維也納，補油後再繼續飛往目的地米蘭。長榮航空指出，部分往返歐洲航班將視實際狀況調整飛航路線，避開受影響空域。

法新社報導，大韓航空公司（Korean Air）已開始變更從首爾仁川飛往杜拜的航班路線，避開之前通過巴基斯坦領空的航路，改用經過緬甸、孟加拉和印度的南方路線。

泰國航空公司（Thai Airways）宣布，目的地為歐洲和南亞的班機將自今天清晨起變更航線。越南航空（Vietnam Airlines）表示，印巴局勢緊張已影響其航班計畫。

馬來西亞航空公司（Malaysia Airlines）改變兩架自吉隆坡起飛班機的航線，其目的地分別為倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport）和巴黎戴高樂機場（Charlesde Gaulle Airport），這兩架飛機一度在卡達首都杜哈（Doha）停留才繼續航程。馬航也在5月9日前暫停所有往返印度阿姆利則（Amritsar）班機。

斯里蘭卡航空公司（Sri Lankan Airlines）則指出，旗下航班未受影響，每週4個飛往巴基斯坦拉合爾（Lahore）及喀拉蚩（Karachi）的班機沒有異動。

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