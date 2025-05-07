印巴衝突釀停飛！印度上空第一現場 乘客「聽到廣播心慌」

印度軍方6日清晨襲擊巴基斯坦，巴基斯坦遇襲後宣布關閉領空48小時，印度北部多個機場也同步停飛，國際航班運作大亂，我國籍航空中華航空及長榮航空10班往返歐洲航班被迫取消或轉降。有民眾在社群分享印度上空第一現場，坦言聽到廣播「滿心慌的」。

有民眾稍早在社群Threads上分享一段影片指出，印度上空第一現場，從睡夢中被叫醒，聽到這個廣播蠻心慌的，當然後來沒有到布拉格，回台灣了。台灣飛台灣，飛了16小時。

從影片中可聽到機上廣播向乘客解釋及安撫，廣播表示，基於安全理由，現在必須轉降回曼故，隨著轉降曼谷，將進行落地加油整備，強調會帶大家前往目的地布拉格，但目前印度對巴基斯坦開戰，整個航路巴基斯坦空域已經關閉，目前天上的飛機都無法進入，由於現在開戰原因，基於安全理由因此要轉降曼谷，需在地面多待一點時間，回程需1個小時50分鐘，感謝大家的諒解。

交通部觀光署表示，目前未接獲旅行社通報有團體受到影響，經詢問相關公協會也表示，目前未接獲有旅行團受影響相關訊息，將持續關注及適時回應。