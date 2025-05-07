旅遊團受印巴衝突影響？ 觀光署：暫未接獲通報
印巴發生衝突，交通部觀光署今天說，目前暫未接獲旅行社通報有團體受到影響，將會持續關注。
印度今天表示，已針對克什米爾的巴基斯坦控制區內「恐怖分子營地進行精準打擊」。巴基斯坦痛批為「令人震驚的挑釁」。
台灣飛往歐洲的航班受印巴衝突影響，但旅遊團方面目前則暫未受到影響。觀光署說，目前並未接獲旅行社通報有團體受到影響。
觀光署表示，經詢問相關公協會亦表示，目前未接獲有旅行團受影響相關訊息，將持續關注及適時回應。
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