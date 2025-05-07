快訊

印巴衝突…華航2班機載近600人返台 旅客嘆飛逾10小時又繞回家

創意私房會員「北市男警」照片曝！派出所針孔偷拍 兩大過免職

嘉義輕軌中央埋單竟變卓揆口誤 嘉市府回應了

旅遊團受印巴衝突影響？ 觀光署：暫未接獲通報

中央社／ 台北7日電

印巴發生衝突，交通部觀光署今天說，目前暫未接獲旅行社通報有團體受到影響，將會持續關注。

印度今天表示，已針對克什米爾的巴基斯坦控制區內「恐怖分子營地進行精準打擊」。巴基斯坦痛批為「令人震驚的挑釁」。

台灣飛往歐洲的航班受印巴衝突影響，但旅遊團方面目前則暫未受到影響。觀光署說，目前並未接獲旅行社通報有團體受到影響。

觀光署表示，經詢問相關公協會亦表示，目前未接獲有旅行團受影響相關訊息，將持續關注及適時回應。

印度 巴基斯坦

延伸閱讀

57架國際航班在領空 印巴空中交通大亂畫面曝光

印度得知將再遭攻擊 先發制人轟巴基斯坦恐怖分子

印度、巴基斯坦局勢升級 陸外交部：對目前事態發展感到擔憂

魯比歐外交斡旋沒用 印度飛彈攻擊巴基斯坦 至少8死

相關新聞

57架國際航班在領空 印巴空中交通大亂畫面曝光

路透報導，受印度與巴基斯坦爆發衝突影響，多家亞洲航空公司7日表示，已調整往返歐洲的航班路線，或取消相關航班。航班追蹤網站...

印度得知將再遭攻擊 先發制人轟巴基斯坦恐怖分子

印度今天精準打擊巴基斯坦恐怖分子，印度外交部次長唐勇勝（Vikram Misri）上午針對行動說明，政府預先獲得情資，得...

授權武裝部隊採取「相應行動」 巴基斯坦總理批印「非法戰爭」

路透與BBC報導，印度7日襲擊巴基斯坦和巴控喀什米爾，也是印巴兩個擁核國幾十年來最嚴重的衝突。巴基斯坦總理謝夏立夫辦公室...

印度、巴基斯坦局勢升級 陸外交部：對目前事態發展感到擔憂

連日緊繃的印度與巴基斯坦局勢升級，7日凌晨，印度空軍對巴基斯坦境內9處地點發動空襲，巴基斯坦則稱擊落6架印度軍機。大陸外...

3架法製飆風墜落！巴國擊落印度軍機 傳中國殲-10CE立功

印度軍方6日對巴基斯坦發動軍事行動，巴基斯坦隨後宣稱擊落5架印度軍機和1架無人機，CNN報導，其中包括3架法國製造的「飆...

魯比歐外交斡旋沒用 印度飛彈攻擊巴基斯坦 至少8死

印度7日清晨對巴基斯坦控制的九個區域發動空襲，報復克什米爾(Kashmir)4月底遭遇致命恐攻。巴基斯坦軍方發言人喬德里...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。