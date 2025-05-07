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授權武裝部隊採取「相應行動」 巴基斯坦總理批印「非法戰爭」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
一枚照明彈7日在印度普恩楚縣主要城鎮附近的山丘上方的空中升起。法新社
一枚照明彈7日在印度普恩楚縣主要城鎮附近的山丘上方的空中升起。法新社

路透與BBC報導，印度7日襲擊巴基斯坦和巴控喀什米爾，也是印巴兩個擁核國幾十年來最嚴重的衝突。巴基斯坦總理謝夏立夫辦公室已表示，巴基斯坦武裝部隊已獲得授權採取「相應行動」。

根據報導，巴基斯坦依據聯合國憲章第51條主張自我防衛權力，並警告保留「在其選擇的時間、地點和方式」回應印度的權利，以報復平民生命損失和主權受到「侵犯」，武裝部隊已獲得「完全授權」，採取「相應行動」。

巴國總理辦公室聲明譴責印度襲擊，向遇難者親屬表示哀悼，並誓言要解決「印度無端、懦弱和非法戰爭行為所引起的嚴重事態」。聲明稱，巴國軍方「堅決維護」國家領土完整，抵禦印度侵略。

印度聲稱，已擊中9個印方稱為「恐攻基礎設施」的目標。印度軍方發言人在新德里舉行的記者會上表示，伊斯蘭激進組織虔誠軍（Lashkar-e-Taiba, LeT）與穆罕默德軍（Jaish-e-Mohammed, JeM）使用了其中7個目標；聯合國安理會將LeT與JeM指定為「恐怖主義」組織。

印度外交部高級官員、外交秘書唐勇勝表示，「對巴基斯坦恐怖分子組織的情報和監控顯示，針對印度的進一步襲擊即將發生，因此有必要採取先發制人的預防性打擊」。

巴基斯坦聲稱，已在印方襲擊期間擊落五架印度軍機；印度國防部官員尚未證實這個數字。

印度 巴基斯坦 恐攻 戰爭 衝突

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