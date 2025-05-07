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印度、巴基斯坦局勢升級 陸外交部：對目前事態發展感到擔憂

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
在遭受印度飛彈襲擊的巴基斯坦東部旁遮普省巴哈瓦爾布爾地區，人們聚集在當地一家醫院外。 巴基斯坦三軍新聞局局長喬杜里7日說，印度當天對巴方的空襲已致26人死亡、46人受傷。（新華社）
在遭受印度飛彈襲擊的巴基斯坦東部旁遮普省巴哈瓦爾布爾地區，人們聚集在當地一家醫院外。 巴基斯坦三軍新聞局局長喬杜里7日說，印度當天對巴方的空襲已致26人死亡、46人受傷。（新華社）

連日緊繃的印度巴基斯坦局勢升級，7日凌晨，印度空軍對巴基斯坦境內9處地點發動空襲，巴基斯坦則稱擊落6架印度軍機。大陸外交部7日回應，呼籲雙方保持冷靜克制。

據新華社7日下午報導，巴基斯坦三軍新聞局局長喬杜里（Ahmed Sharif Chaudhry）7日表示，印度當天對巴方的空襲已致26人死亡、46人受傷。

大陸外交部以「發言人答記者問」回應，稱印度和巴基斯坦之間的緊張局勢持續升級，「印度7日凌晨對巴基斯坦境內目標進行了軍事打擊，巴方作出強烈反應。中方對此有何評論？」

大陸外交部發言人回應，中方對今天凌晨印度的軍事行動表示遺憾，對目前事態發展感到擔憂。「印度和巴基斯坦是搬不走的鄰居，也都是中國的鄰國。中方反對一切形式的恐怖主義。我們呼籲印巴雙方以和平穩定大局為重，保持冷靜克制，避免採取使局勢進一步複雜化的行動。」

據大陸央視新聞指，當地時間7日凌晨4時30分左右，巴基斯坦國防部長阿瑟夫（Khawaja Muhammad Asif）在電視媒體中表示，巴基斯坦迄今擊落5架印度戰機。阿瑟夫還表示，巴基斯坦已俘虜了多名印度軍人。

報導引述巴基斯坦三軍新聞局7日消息，在巴控喀什米爾控制線上，巴基斯坦和印度已經開始交火，巴基斯坦已發動地面和空中作戰行動。印度國防部7日凌晨發表新聞公報證實，印度武裝部隊發起了代號為「辛杜爾」（Operation Sindoor）的行動，打擊巴基斯坦和巴控喀什米爾地區的設施。

印方發布的新聞公報稱，上述地區策劃和指揮了針對印度的襲擊；巴基斯坦外交部7日發表聲明，表示面對印度的侵略，巴基斯坦政府、武裝部隊和人民團結一致。他們將始終堅定地採取行動，保護和維護巴基斯坦的主權和領土完整。

印度 巴基斯坦

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