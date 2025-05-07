3架法製飆風墜落！巴國擊落印度軍機 傳中國殲-10CE立功

印度軍方6日對巴基斯坦發動軍事行動，巴基斯坦隨後宣稱擊落5架印度軍機和1架無人機，CNN報導，其中包括3架法國製造的「飆風」戰機。

報導援引消息人士的話稱，巴方出於自衛擊落3架法製「飆風」戰機、1架米格-29戰機和1架蘇-30戰機。此外，1架「蒼鷺」無人機也被擊落。

CNN目前尚未獨立證實巴基斯坦的說法，並已向印度政府與軍方尋求回應。

最新曝光的現場照片顯示，墜毀在印控克什米爾的飛機殘骸上，有法國製造商的標籤。該標籤來自法國過濾設備公司 Le Bozec et Gautier，這家公司是美國專售航空過濾器的唐納森公司（Donaldson Company）旗下的法國子公司。

紐西蘭先驅報報導，印度於數年前向法國達梭航太（Dassault Aviation）購買飆風戰機，該戰機可搭載空對空、空對地及反艦飛彈，並配有30毫米機砲。

此外，中國媒體消息指出，疑似擊落「飆風」戰機的，是巴基斯坦空軍的殲-10CE，而非美國製的F-16戰鬥機。

中國媒體指出，早在2019年印巴衝突時，美國就曾明確反對巴基斯坦將F-16戰機用於對抗印度，以維護與美印關係。因此在此次衝突中，外界普遍認為，負責擊落印度「飆風」戰機的主力，可能並非美製機種。

分析進一步指出，巴國自製的「梟龍」戰機在性能上與「飆風」存在明顯差距，考量巴基斯坦軍方過去已多次出動中國製殲-10CE戰機與印方對峙，因此此次最可能擊落「飆風」的機型，就是殲-10CE。