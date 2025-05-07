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印度發動砲襲！巴基斯坦怒嗆「戰爭行為」造成3死12傷 將作出強烈回應

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
巴基斯坦居民在巴控喀什米爾區穆札法拉巴德附近檢查疑似遭印度飛彈襲擊而受損的建築物。美聯社
巴基斯坦居民在巴控喀什米爾區穆札法拉巴德附近檢查疑似遭印度飛彈襲擊而受損的建築物。美聯社

印度軍方表示，已對巴基斯坦九處「恐怖主義營地」實施了精確打擊，這是意料之中的舉動，印度先前誓言對上個月在喀什米爾發生造成26人死亡的武裝襲擊事件進行報復。美國總統川普在白宮回答記者提問時表示，印度此舉「令人遺憾」，希望儘快結束。

印度沒有具體說明當地時間周三凌晨發生襲擊的具體地點，但表示襲擊目標是巴基斯坦和巴國控制下喀什米爾地區已知的恐怖分子營地，並未襲擊巴基斯坦平民、經濟或軍事目標。但巴基斯坦對此說法提出異議。

巴基斯坦的說法是，印度的襲擊僅針對平民，導致五處地方遭到攻擊，其中包括兩座清真寺，造成三死12傷。根據巴基斯坦國防部，印度飛機在襲擊期間未曾進入巴國領空，而巴國在襲擊後關閉領空。

巴基斯坦總理夏立夫稱印度的行為是「戰爭行為」，並表示巴基斯坦「完全有權對印度的戰爭行為作出強烈回應」。

巴基斯坦先前否認參與上個月在喀什米爾發生的襲擊事件。但自襲擊事件發生以來，這兩個擁有核武的鄰國外交關係降級，印度暫停長期存在的一項水資源共享條約，導致緊張局勢進一步升級。

印度稱，國家安全顧問多瓦爾在襲擊事件過後向美國國務卿魯比歐通報了情況。魯比歐試圖緩和緊張局勢，最近幾天與雙方進行了交談。

美國總統川普周二在橢圓形辦公室發表講話，稱這種情況「可恥」。川普說：「他們已經爭鬥很久了，我只希望一切能儘快結束。」

巴控克什米爾區穆札法拉巴德市。路透
巴控克什米爾區穆札法拉巴德市。路透

印度 巴基斯坦 戰爭

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