台幣月初「暴力升值」…央行金檢 揪兩類炒匯者

中央銀行執行外匯專案金檢不過三天，就抓到炒匯嫌疑犯。央行昨（9）日指出，近日進行場外監理時發現，部分外資匯入資金未即時投資國內證券，停泊於新台幣活存帳戶；此外，央行7、8日赴銀行專案金檢時，亦發現有企業或個人以國外借款名義匯入資金結售為新台幣，但並無實際新台幣資金用途。

至於央行後續怎麼處理，官員表示，若發現銀行有疏失，會視情節輕重給予適當處置，例如：寫檢查意見、記缺失，予以糾正等。

央行查緝炒匯投機客概況

央行昨天強調，近期外界關注新台幣匯率及央行獨立性議題，依據中央銀行法規定，央行具有貨幣、信用及外匯政策事項審議及核定權，歷年來府院均對央行政策予以尊重，央行將本於職責，基於全民利益，獨立行使職權。

新台幣匯率5月初「暴力升值」，讓央行不得不出手，對銀行進行專案金檢；央行強調，為維護匯市秩序，籲請銀行受理客戶結匯應善盡輔導之責，確實落實央行結匯規定。

首先，外資匯入資金應依申報的匯款性質，運用投資國內證券，不宜在買進證券前預先匯入資金，並長期停泊新台幣活期存款帳戶；第二，銀行辦理新台幣遠期外匯交易，於客戶訂約、展期及交割時，均應查核交易文件與金流的合理性、關聯性及實需性，以落實遠匯實需原則之審查；第三，銀行受理客戶大額新台幣結匯交易，應確認相關證明文件與申報性質相符。

央行重申，銀行受理客戶以國外借款性質辦理結匯時，應確實瞭解客戶交易需求，輔導客戶據實申報，落實查核相關交易佐證文件，不宜僅做形式審查；外幣借款應以外幣保留使用為原則，若有新台幣需求，應有實際新台幣用途再進行結匯。

在央行眼中，外資匯入後，唯一合理用途就是買股票，若匯入後沒進場，或賣股後不匯出，一直在新台幣帳戶滯留，會被視為具炒匯嫌疑。

另外，國內進出口商承作遠期外匯，或以國外借款名義匯入資金並結售為新台幣，是否能出具單據，證明有交易的實際需求，也是央行檢視的另一重點。

為抑制新台幣匯率升勢，央行總裁楊金龍先前證實，已在7日啟動外匯專案金檢，8日也會持續進行，至於這波金檢會執行多久期間，楊金龍回應，會視市場情況而定，若已恢復平靜、秩序良好，就不需要再繼續查下去。

楊金龍先前在立法院表示，若發現國內進出口廠商涉嫌炒匯，央行會找銀行，因為銀行需要進行KYC（know your customer，認識你的客戶），有相關規定可以處理。