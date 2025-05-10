央行查炒匯 盯上「國外借款」

台幣匯率劇烈波動，央行緊盯禿鷹，更祭出專案金檢嚴查炒匯；央行在短短三天內抽檢大型外資保管銀行，於昨天傍晚火速發布金檢結果，並針對三大樣態做出示警，央行已盯上「國外借款」匯入換成台幣，要求外幣借款應以外幣保留使用為原則，若有台幣需求，宜有實際台幣用途再進行結匯。

此外，央行也指出，透過近日的場外監理和實地金檢雙管齊下，發現兩種違規情況，一是透過場外監理，發現部分外資匯入資金未即時運用於投資國內證券，而停泊於台幣活期存款帳戶。赴銀行實地查核之後，亦發現有企業或個人以國外借款名義匯入資金結售為台幣，但經查並無實際台幣資金用途。

因此，央行作出三大態樣示警，第一，外資匯入資金應依所申報的匯款性質，運用於投資國內證券，不宜於買進證券前預先匯入資金，並長期停泊於新台幣活期存款帳戶。

第二，銀行辦理新台幣遠期外匯交易，於客戶在訂約、展期及交割這三大事項時，均應查核交易文件與金流的合理性、關聯性及實需性，以落實遠匯實需原則審查。

第三，銀行受理客戶大額台幣結匯交易，應確認相關證明文件與申報性質相符。央行提醒，銀行受理客戶以國外借款性質結匯，應確實瞭解客戶交易需求，要客戶據實申報，落實查核相關交易佐證文件，不能僅做形式審查。

對於遠匯業務管理，根據央行認定，遠匯的正當性在於避險交易，倘若避險期間已超過出貨時間、付款期限，就有炒匯之嫌，即使是展期，也必須和廠商的出貨時間調整相符，更不用說沒有實質的出貨量，但卻有遠匯交易發生，央行要求必須「確定有訂單成交」，再來作遠匯避險。

此外，台股交割時間是Ｔ+二，央行也不希望發生「先匯款、再買股」情況，官員指出，等買完股票再匯款都來得及，不需事先匯款，更不用說錢進來等了好幾天、一周都不進場。

央行此次最新盯上的「國外借款」，匯銀人士指出，以往央行不會特別要求這塊，可見得力守三十大關，現在要防堵該管道。匯銀人士也認為，出口商為了自然避險，國外借款會留在國外使用，很少匯回台灣結算為台幣，若有這種跡象，又不進股市，可說形跡可疑，所以才被央行警告。