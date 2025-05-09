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央行金檢結果三大示警 外國借款不可直接結匯台幣

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中央銀行在今天傍晚公布金檢結果。圖／聯合報系資料照片
中央銀行在今天傍晚公布金檢結果。圖／聯合報系資料照片

央行歷經三日的「禿鷹金檢」，已掌握熱錢的可疑縱跡，並對此在傍晚發布金檢結果，提出以下三大示警，要求確實落實央行的結匯規定，包括：

(一) 外資匯入資金應依所申報的匯款性質，運用於投資國內證券，不宜於買進證券前預先匯入資金，並長期停泊於新台幣活期存款帳戶。

(二) 銀行辦理新台幣遠期外匯交易，於客戶訂約、展期及交割時，均應查核交易文件與金流的合理性、關聯性及實需性，以落實遠匯實需原則的審查。

(三) 銀行受理客戶大額新台幣結匯交易，應確認相關證明文件與申報性質相符。

央行也指出，在這幾日金檢時，的確發現部分外資匯入資金未即時運用於投資國內證券，而停泊於新台幣活期存款帳戶。此外，赴銀行實地查核，亦發現有企業或個人以國外借款名義匯入資金結售為新台幣，但卻並沒有實際的新台幣資金用途。

央行也再度重申，銀行受理客戶以國外借款性質辦理結匯，應確實瞭解客戶交易需求，輔導客戶據實申報，落實查核相關交易佐證文件，不宜僅做形式上審查，且外幣借款應以外幣保留使用為原則，若有新台幣需求，宜有實際新台幣用途再進行結匯。

台幣匯率

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