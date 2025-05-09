央行金檢三天有成果 抓出兩類炒匯嫌疑犯

中央銀行執行外匯專案金檢不過三天，就抓到疑似炒匯的嫌疑犯。央行9日發布新聞稿指出，籲請銀行落實央行結匯規定，並重申國外借款結匯應有實際用途。

央行指出，近日央行進行場外監理，發現部分外資匯入資金未即時運用於投資國內證券，而停泊於新台幣活期存款帳戶。此外，赴銀行實地查核，亦發現有企業或個人以國外借款名義匯入資金結售為新台幣，但並無實際新台幣資金用途。

央行官員說明，這些廠商對新台幣有升值預期，才會以國外借款名義匯入資金，但未有實際資金用途，在央行看來，就是具有炒匯嫌疑。

央行強調，為維護外匯市場秩序，籲請銀行受理客戶結匯應善盡輔導之責，確實落實央行結匯規定。

外資匯入資金應依所申報之匯款性質，運用於投資國內證券，不宜於買進證券前預先匯入資金，並長期停泊於新台幣活期存款帳戶。

銀行辦理新台幣遠期外匯交易，於客戶訂約、展期及交割時，均應查核交易文件與金流之合理性、關聯性及實需性，以落實遠匯實需原則之審查；銀行受理客戶大額新台幣結匯交易，應確認相關證明文件與申報性質相符。

央行重申，銀行受理客戶以國外借款性質辦理結匯，應確實瞭解客戶交易需求，輔導客戶據實申報，落實查核相關交易佐證文件，不宜僅做形式上審查；外幣借款應以外幣保留使用為原則，若有新台幣需求，宜有實際新台幣用途再進行結匯。