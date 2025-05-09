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高盛示警：台幣若升值10% 台壽險業匯損高達5,760億

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
高盛分析師表示，新台幣對美元如果升值10%，台灣壽險業可能蒙受約新台幣5,760億元的未實現匯兌損失。路透
高盛分析師表示，新台幣對美元如果升值10%，台灣壽險業可能蒙受約新台幣5,760億元的未實現匯兌損失。路透

新台幣對美元日前大幅升值，短短兩個交易日狂升逾6%。彭博資訊報導，高盛分析師表示，新台幣對美元如果升值10%，台灣壽險業可能蒙受約新台幣5,760億元的未實現匯兌損失，可能相當於把2024年稅前收益吐光，外匯價格變動準備金也可能耗竭一空。

台灣壽險業截至2025年3月止約持有1.2兆美元資產，其中7,100億美元是海外資產。高盛分析師估計，台灣壽險業未避險的美元資產約2,000億美元，相當於總資產17%左右。

新台幣對美元9日以30.308元兌1美元收盤，連續第四個交易日收黑，但全周仍升值2.5%，本月以來已升值5.6%。

台幣匯率

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